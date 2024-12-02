https://ria.ru/20241202/nalog-1986776481.html

Срок уплаты имущественных налогов истечет 2 декабря

Срок уплаты имущественных налогов истечет 2 декабря - РИА Новости, 02.12.2024

Срок уплаты имущественных налогов истечет 2 декабря

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ истекает в понедельник, 2 декабря: собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:08

2024-12-02T01:08

2024-12-02T01:08

экономика

россия

курская область

оренбургская область

сергей новиков

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ истекает в понедельник, 2 декабря: собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств должны оплатить налоговые уведомления до конца этого дня. "Начиная с 3 декабря 2024 года на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени", - рассказал РИА Новости партнер юридической фирмы Джи Ар Менеджмент (GRM) Сергей Новиков. Налоговые уведомления можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в приложении "Налоги ФЛ", на портале госуслуг. Налогоплательщикам, которые не пользуются электронными сервисами, ведомство рассылает уведомления в традиционном бумажном виде. Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает этот порог. Также налогоплательщику в этом году может быть доначислен НДФЛ по повышенной ставке, если его общий доход за прошлый год из разных источников превысил 5 миллионов рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего данный порог, надо будет заплатить еще 2% налога. Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллиона физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.

https://ria.ru/20240709/nalog-1958388173.html

https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, курская область, оренбургская область, сергей новиков, федеральная налоговая служба (фнс россии)