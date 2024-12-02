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Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты - РИА Новости, 02.12.2024
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14:38 02.12.2024 (обновлено: 14:56 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/mutabor-1986875524.html
Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты
Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты - РИА Новости, 02.12.2024
Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты
Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста пятерым посетителям столичного клуба "Мутабор" за мелкое хулиганство, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:38
2024-12-02T14:56
россия
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста пятерым посетителям столичного клуба "Мутабор" за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич, Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста", - рассказал собеседник агентства.Как заявляют в суде, граждане совершили административное правонарушение, которое выражалось в явном неуважении к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте - клубе "Мутабор".На минувших выходных правоохранители провели рейды в некоторых ночных клубах Москвы - в частности, из-за подозрений в пропаганде идеологии ЛГБТ*.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы, как заявили в клубе, сменил вывеску на Arma.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986620844.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты

Пятерым посетителям "Мутабора" назначили аресты за мелкое хулиганство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста пятерым посетителям столичного клуба "Мутабор" за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич, Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста", - рассказал собеседник агентства.
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Как заявляют в суде, граждане совершили административное правонарушение, которое выражалось в явном неуважении к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте - клубе "Мутабор".
На минувших выходных правоохранители провели рейды в некоторых ночных клубах Москвы - в частности, из-за подозрений в пропаганде идеологии ЛГБТ*.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы, как заявили в клубе, сменил вывеску на Arma.
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