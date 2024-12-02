https://ria.ru/20241202/mutabor-1986875524.html

Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты

Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты - РИА Новости, 02.12.2024

Пятерым посетителям клуба "Мутабор" назначили административные аресты

Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста пятерым посетителям столичного клуба "Мутабор" за мелкое хулиганство, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:38

2024-12-02T14:38

2024-12-02T14:56

россия

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста пятерым посетителям столичного клуба "Мутабор" за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ломаев Лев Владимирович, Левченко Антон Александрович, Нойман Марк Дмитриевич, Комиссаров Олег Евгеньевич, Зинченко Максим Александрович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста", - рассказал собеседник агентства.Как заявляют в суде, граждане совершили административное правонарушение, которое выражалось в явном неуважении к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте - клубе "Мутабор".На минувших выходных правоохранители провели рейды в некоторых ночных клубах Москвы - в частности, из-за подозрений в пропаганде идеологии ЛГБТ*.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы, как заявили в клубе, сменил вывеску на Arma.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241130/zaderzhanie-1986620844.html

https://ria.ru/20241130/klub-1986611831.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, происшествия