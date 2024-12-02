В МУС обеспокоились ростом количества ордеров на арест
Глава МУС Аканэ: рост количества выданных ордеров на арест вызывает беспокойство
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ заявила, что рост количества выданных судом ордеров на арест, которые ожидают исполнения, вызывает беспокойство, в том числе с учетом того, что некоторые государства не сотрудничают с МУС.
Судья призвала все государства-участники выполнять свои уставные обязательства в соответствии с Римским статутом.
По ее словам, публичные призывы к неуважению решений и юридических толкований МУС могут "ослабить легитимность и авторитет суда", а также интересы его государств-участников в соблюдении международного права.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, также ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших "незаконные решения об аресте" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.
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