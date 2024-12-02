Рейтинг@Mail.ru
В МУС обеспокоились ростом количества ордеров на арест - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/mus-1986874103.html
В МУС обеспокоились ростом количества ордеров на арест
В МУС обеспокоились ростом количества ордеров на арест - РИА Новости, 02.12.2024
В МУС обеспокоились ростом количества ордеров на арест
Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ заявила, что рост количества выданных судом ордеров на арест, которые ожидают исполнения,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:31
2024-12-02T14:31
в мире
россия
израиль
гаага
владимир путин
мария львова-белова
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:305:2990:1987_1920x0_80_0_0_605d2d83b09c73572d94bd12b79b5255.jpg
ГААГА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ заявила, что рост количества выданных судом ордеров на арест, которые ожидают исполнения, вызывает беспокойство, в том числе с учетом того, что некоторые государства не сотрудничают с МУС. "Число ордеров на арест, ожидающих исполнения, продолжает расти. Это вызывает беспокойство. Некоторые государства-участники принимают на своей территории лиц, разыскиваемых судом. Другие не сотрудничают с судом", - заявила Аканэ на открытии 23-й сессии ассамблеи государств-участников МУС в Гааге. Судья призвала все государства-участники выполнять свои уставные обязательства в соответствии с Римским статутом. По ее словам, публичные призывы к неуважению решений и юридических толкований МУС могут "ослабить легитимность и авторитет суда", а также интересы его государств-участников в соблюдении международного права. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, также ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших "незаконные решения об аресте" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20241127/mus-1986108211.html
https://ria.ru/20241124/senator-1985401714.html
россия
израиль
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_41227782b9f465b6d936f8bd5b0dc27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, гаага, владимир путин, мария львова-белова, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Россия, Израиль, Гаага, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
В МУС обеспокоились ростом количества ордеров на арест

Глава МУС Аканэ: рост количества выданных ордеров на арест вызывает беспокойство

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 2 дек - РИА Новости. Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ заявила, что рост количества выданных судом ордеров на арест, которые ожидают исполнения, вызывает беспокойство, в том числе с учетом того, что некоторые государства не сотрудничают с МУС.
"Число ордеров на арест, ожидающих исполнения, продолжает расти. Это вызывает беспокойство. Некоторые государства-участники принимают на своей территории лиц, разыскиваемых судом. Другие не сотрудничают с судом", - заявила Аканэ на открытии 23-й сессии ассамблеи государств-участников МУС в Гааге.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Во Франции заявили о невозможности исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху
27 ноября, 21:27
Судья призвала все государства-участники выполнять свои уставные обязательства в соответствии с Римским статутом.
По ее словам, публичные призывы к неуважению решений и юридических толкований МУС могут "ослабить легитимность и авторитет суда", а также интересы его государств-участников в соблюдении международного права.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, также ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших "незаконные решения об аресте" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС
24 ноября, 00:37
 
В миреРоссияИзраильГаагаВладимир ПутинМария Львова-БеловаБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала