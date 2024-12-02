https://ria.ru/20241202/murzagulov-1986783706.html

Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги

Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги - РИА Новости, 02.12.2024

Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги

Иноагент, экс-глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* задолжал в России 30 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа по иноагентской статье, однако... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T04:17

2024-12-02T04:17

2024-12-02T04:17

россия

уфа

ростислав мурзагулов

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Иноагент, экс-глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* задолжал в России 30 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа по иноагентской статье, однако остальные задолженности он погашает, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, у Мурзагулова* было несколько задолженностей из-за неуплаты штрафов по административным правонарушениям. На прошлой неделе, согласно документам, он задолжал более 54 тысяч по двум штрафам - на 30 тысяч рублей и 22,6 тысячи рублей, а также более 1,5 тысячи рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок. Однако на 1 декабря у Мурзагулова* остался лишь долг в 30 тысяч рублей. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в декабре прошлого года Советским районным судом Уфы Мурзагулов* был признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Суд тогда назначил Мурзагулову* штраф в 30 тысяч рублей. Мурзагулов был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Кроме этого, МВД России объявило иноагента в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240612/zavod-1952452780.html

https://ria.ru/20240508/shtraf-1944594364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, уфа, ростислав мурзагулов, общество