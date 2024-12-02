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Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги - РИА Новости, 02.12.2024
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04:17 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/murzagulov-1986783706.html
Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги
Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги - РИА Новости, 02.12.2024
Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги
Иноагент, экс-глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* задолжал в России 30 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа по иноагентской статье, однако... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T04:17
2024-12-02T04:17
россия
уфа
ростислав мурзагулов
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Иноагент, экс-глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* задолжал в России 30 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа по иноагентской статье, однако остальные задолженности он погашает, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, у Мурзагулова* было несколько задолженностей из-за неуплаты штрафов по административным правонарушениям. На прошлой неделе, согласно документам, он задолжал более 54 тысяч по двум штрафам - на 30 тысяч рублей и 22,6 тысячи рублей, а также более 1,5 тысячи рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок. Однако на 1 декабря у Мурзагулова* остался лишь долг в 30 тысяч рублей. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в декабре прошлого года Советским районным судом Уфы Мурзагулов* был признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Суд тогда назначил Мурзагулову* штраф в 30 тысяч рублей. Мурзагулов был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Кроме этого, МВД России объявило иноагента в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, уфа, ростислав мурзагулов, общество
Россия, Уфа, Ростислав Мурзагулов, Общество
Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги

Экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов начал погашать накопленные в России долги

© Фото : пресс-служба Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов*
Ростислав Мурзагулов* - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : пресс-служба Общественной палаты РБ
Ростислав Мурзагулов*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Иноагент, экс-глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов* задолжал в России 30 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа по иноагентской статье, однако остальные задолженности он погашает, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, у Мурзагулова* было несколько задолженностей из-за неуплаты штрафов по административным правонарушениям. На прошлой неделе, согласно документам, он задолжал более 54 тысяч по двум штрафам - на 30 тысяч рублей и 22,6 тысячи рублей, а также более 1,5 тысячи рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок.
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Однако на 1 декабря у Мурзагулова* остался лишь долг в 30 тысяч рублей.
Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, в декабре прошлого года Советским районным судом Уфы Мурзагулов* был признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство или распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Суд тогда назначил Мурзагулову* штраф в 30 тысяч рублей.
Мурзагулов был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2022 года.
Кроме этого, МВД России объявило иноагента в розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РоссияУфаРостислав МурзагуловОбщество
 
 
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