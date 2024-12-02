https://ria.ru/20241202/mosprom-1986801828.html

Проект "Открой#Моспром" открыл регистрацию на новогодние экскурсии

Проект "Открой#Моспром" открыл регистрацию на новогодние экскурсии - РИА Новости, 02.12.2024

Проект "Открой#Моспром" открыл регистрацию на новогодние экскурсии

Стартовала регистрация на последний в этом году сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром", который пройдет с 9 по 13 декабря; в эти дни можно будет... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:13

2024-12-02T10:13

2024-12-02T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Стартовала регистрация на последний в этом году сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром", который пройдет с 9 по 13 декабря; в эти дни можно будет посетить порядка тридцати промпредприятий Москвы, а также принять участие в предновогодней викторине о столичной промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Более 5,5 лет проект "Открой#Моспром" знакомит жителей и гостей столицы с работой промышленного сектора Москвы. Мы организуем интеллектуальные игры, квизы, мастер-классы, просветительские лекции, фотовыставки. Самое популярное направление проекта – экскурсии по действующим фабрикам и заводам, на которых производят высокотехнологичное оборудование и товары повседневного спроса", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Он пояснил, что в финальном сезоне уходящего года примут участие порядка тридцати столичных предприятий по выпуску лифтов, микроэлектроники, кабельной, пищевой продукции и других изделий. На их площадках пройдут шестьдесят экскурсионных туров и двадцать мастер-классов.В первый раз участником проекта стал "Карачаровский механический завод". В ходе экскурсии гости узнают, как производят лифты, а также познакомятся с техновинками, позволяющими выпускать конкурентоспособную продукцию так для отечественного, так и для зарубежного рынка.В пресс-службе предприятия сообщили, что в ходе экскурсий посетители увидят часть цехов, в которых сосредоточены основные этапы технологического процесса."Обязательная часть – демонстрация стенда с узлами безопасности собственного производства, которые обеспечивают многоуровневую систему защиты. Важно, чтобы пассажир знал, почему вертикальный транспорт считается одним из самых безопасных", – говорится в сообщении.Кроме того, участники проекта, посетив музей "Фабрика елочных игрушек", узнают, как делают новогодние украшения. Также гостей познакомят с традициями и обычаями празднования Нового года в разные времена.Вместе с сезоном экскурсий началась предновогодняя викторина, которую можно пройти на сайте проекта "Открой#Моспром". Участников ждут пятнадцать вопросов о фабриках и заводах города. Так, нужно будет угадать, с каким вкусом одна из столичных компаний выпустила новогоднюю серию снеков, какой торт сделали в виде сугроба и какое название носит лимитированная линейка косметики от московской фабрики, рассказали в ДИПП.Там напомнили, что проект "Открой#Моспром" заработал пять лет назад. Сейчас он объединяет более 10 форматов мероприятий — это экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Значимость проекта подтверждают награды. Например, его отметили в категориях "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион — наставник по промышленному туризму" программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", а также в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен".

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов