https://ria.ru/20241202/moskva-1986818692.html

Ликсутов: благодаря МаИП в столице появились четыре новых производства

Ликсутов: благодаря МаИП в столице появились четыре новых производства - РИА Новости, 02.12.2024

Ликсутов: благодаря МаИП в столице появились четыре новых производства

Четыре промышленных предприятия, выпускающих лифты, одежду, автомобильные компоненты и мебель построили в Москве благодаря масштабным инвестиционным проектам... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:13

2024-12-02T11:13

2024-12-02T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Четыре промышленных предприятия, выпускающих лифты, одежду, автомобильные компоненты и мебель построили в Москве благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2016 года город в рамках Масштабных инвестиционных проектов предоставляет земельные участки для создания новых производств. С начала этого года благодаря этой мере поддержки в столице построили четыре новых высокотехнологичных предприятия, два из которых уже приступили к выпуску продукции", - привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что на новых производствах смогут трудоустроиться около одной тысячи человек.Под новые предприятия Москва выделила шесть гектаров земли на льготных условиях - за один рубль в год.С января по март этого года в рамках МаИП компания по выпуску электротехнического оборудования построила на участке площадью 0,7 га в ВАО цех, в котором производятся высокоскоростные лифты. Кроме того, с начала 2024 года заработал промтехнопарк "Крекшино", предназначенный для работы многофункциональных предприятий. Это позволило трудоустроить триста специалистов. Участок земли был предоставлен компании без торгов в рамках МаИП. Также предприятие воспользовалось льготой по программе стимулирования создания МПТ, пояснили в департаменте."В районе Нагатино-Садовники завершено строительство инженерного центра в составе предприятия по производству автомобильных компонентов, а в Косино-Ухтомском – производственный комплекс по выпуску мебельной продукции. После открытия производств город получит около 600 новых рабочих мест", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводятся в сообщении.На сегодняшний день в разных районах Москве реализуются более 90 МаИП, на которых трудоустроено порядка шестидесяти тысяч специалистов. Более половины предприятий получили участки земли без торгов и по ставке один рубль в год, напомнили в ДИПП.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов