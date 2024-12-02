https://ria.ru/20241202/moskalkova-1986952240.html

Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена

Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена - РИА Новости, 02.12.2024

Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен украинских военнослужащих в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:37

2024-12-02T19:37

2024-12-02T22:02

россия

украина

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен украинских военнослужащих в Telegram-канале. "Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать военнослужащих, которые более года содержатся на территории России. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", — написала она.Как отметила федеральный омбудсмен, киевские власти продолжают затягивать обмен пленными, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения.В среду, 27 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 солдат ВСУ. Она добавила, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу. Кроме того, Украина может сама решить, кого из россиян включить в обменный список: для Москвы одинаково важно возвращение из плена каждого военного, пояснила Захарова. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября. Тогда с украинской территории вернулись 103 солдата. Взамен Киеву передали такое же количество человек.

https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html

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россия, украина, татьяна москалькова, общество