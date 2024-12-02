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Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена - РИА Новости, 02.12.2024
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19:37 02.12.2024 (обновлено: 22:02 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/moskalkova-1986952240.html
Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена
Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена - РИА Новости, 02.12.2024
Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен украинских военнослужащих в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:37
2024-12-02T22:02
россия
украина
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен украинских военнослужащих в Telegram-канале. "Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать военнослужащих, которые более года содержатся на территории России. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", — написала она.Как отметила федеральный омбудсмен, киевские власти продолжают затягивать обмен пленными, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения.В среду, 27 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 солдат ВСУ. Она добавила, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу. Кроме того, Украина может сама решить, кого из россиян включить в обменный список: для Москвы одинаково важно возвращение из плена каждого военного, пояснила Захарова. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября. Тогда с украинской территории вернулись 103 солдата. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html
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россия, украина, татьяна москалькова, общество
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена

Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых Киев не хочет забирать

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен украинских военнослужащих в Telegram-канале.
"Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать военнослужащих, которые более года содержатся на территории России. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", — написала она.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
1 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
2 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
3 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
4 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
5 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
6 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
7 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
8 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
9 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
10 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
11 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
12 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
13 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
14 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
15 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
16 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
1 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
2 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
3 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
4 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
5 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
6 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
7 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
8 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
9 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
10 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
11 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
12 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
13 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
14 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
15 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
16 из 16
Как отметила федеральный омбудсмен, киевские власти продолжают затягивать обмен пленными, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения.
В среду, 27 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 солдат ВСУ. Она добавила, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
1 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
2 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
3 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
4 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
5 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
6 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
7 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
8 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
9 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
10 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
11 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
12 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
13 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
14 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
15 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
16 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
17 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
1 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
2 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
3 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
4 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
5 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
6 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
7 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
8 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
9 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
10 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
11 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
12 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
13 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
14 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
15 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
16 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
17 из 17
Кроме того, Украина может сама решить, кого из россиян включить в обменный список: для Москвы одинаково важно возвращение из плена каждого военного, пояснила Захарова.
Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября. Тогда с украинской территории вернулись 103 солдата. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
Украинский военнопленный о том, как оказался в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Вчера, 09:34
 
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