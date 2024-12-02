Москалькова опубликовала список украинских пленных для обмена
Москалькова опубликовала список из 630 пленных, которых Киев не хочет забирать
© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 попавших в плен украинских военнослужащих в Telegram-канале.
"Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать военнослужащих, которые более года содержатся на территории России. Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", — написала она.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
1 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
2 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
3 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
4 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
5 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
6 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
7 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
8 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
9 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
10 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
11 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
12 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
13 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
14 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
15 из 16
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
16 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
1 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
2 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
3 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
4 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
5 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
6 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
7 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
8 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
9 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
10 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
11 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
12 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
13 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
14 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
15 из 16
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
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Как отметила федеральный омбудсмен, киевские власти продолжают затягивать обмен пленными, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения.
В среду, 27 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 солдат ВСУ. Она добавила, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
1 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
2 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
3 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
4 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
5 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
6 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
7 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
8 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
9 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
10 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
11 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
12 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
13 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
14 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
15 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
16 из 17
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramСписок украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
17 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
1 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
2 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
3 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
4 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
5 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
6 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
7 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
8 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
9 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
10 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
11 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
12 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
13 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
14 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
15 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
16 из 17
Список украинских военнопленных, опубликованный Татьяной Москальковой
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Кроме того, Украина может сама решить, кого из россиян включить в обменный список: для Москвы одинаково важно возвращение из плена каждого военного, пояснила Захарова.
Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября. Тогда с украинской территории вернулись 103 солдата. Взамен Киеву передали такое же количество человек.