В Тегеране проходит митинг в знак протеста против действий Анкары в Сирии
У посольства Турции в Тегеране проходит митинг против действий Анкары в Сирии
© РИА НовостиМитинг в знак протеста перед посольством Турции в Тегеране на фоне активизации террористических группировок в Сирии
© РИА Новости
Митинг в знак протеста перед посольством Турции в Тегеране на фоне активизации террористических группировок в Сирии
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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Десятки жителей иранской столицы проводят митинг в знак протеста перед посольством Турции на фоне активизации террористических группировок в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Иранское консульство в Алеппо подверглось нападению
30 ноября, 18:20
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Днем ранее он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара, где он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация