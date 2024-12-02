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В Тегеране проходит митинг в знак протеста против действий Анкары в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
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17:08 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/miting-1986915687.html
В Тегеране проходит митинг в знак протеста против действий Анкары в Сирии
В Тегеране проходит митинг в знак протеста против действий Анкары в Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
В Тегеране проходит митинг в знак протеста против действий Анкары в Сирии
Десятки жителей иранской столицы проводят митинг в знак протеста перед посольством Турции на фоне активизации террористических группировок в Сирии, передает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:08
2024-12-02T17:08
в мире
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
аббас аракчи
башар асад
хакан фидан
воздушно-космические силы россии
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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Десятки жителей иранской столицы проводят митинг в знак протеста перед посольством Турции на фоне активизации террористических группировок в Сирии, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся на митинге в Тегеране держат в руках флаги Сирии и скандируют антиизраильские, антиамериканские и антитурецкие лозунги. Турецкое руководство они обвиняют в причастности к эскалации сирийского конфликта. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Днем ранее он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара, где он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241130/aleppo-1986648614.html
https://ria.ru/20241202/khezbolla-1986903678.html
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
тегеран (город)
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в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), аббас аракчи, башар асад, хакан фидан, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, тегеран (город)
В мире, Сирия, Алеппо, Хама (мухафаза), Аббас Аракчи, Башар Асад, Хакан Фидан, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Тегеран (город)
В Тегеране проходит митинг в знак протеста против действий Анкары в Сирии

У посольства Турции в Тегеране проходит митинг против действий Анкары в Сирии

© РИА НовостиМитинг в знак протеста перед посольством Турции в Тегеране на фоне активизации террористических группировок в Сирии
Митинг в знак протеста перед посольством Турции в Тегеране на фоне активизации террористических группировок в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
Митинг в знак протеста перед посольством Турции в Тегеране на фоне активизации террористических группировок в Сирии
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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Десятки жителей иранской столицы проводят митинг в знак протеста перед посольством Турции на фоне активизации террористических группировок в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся на митинге в Тегеране держат в руках флаги Сирии и скандируют антиизраильские, антиамериканские и антитурецкие лозунги. Турецкое руководство они обвиняют в причастности к эскалации сирийского конфликта.
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Иранское консульство в Алеппо подверглось нападению
30 ноября, 18:20
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Днем ранее он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара, где он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Вчера, 16:38
 
В миреСирияАлеппоХама (мухафаза)Аббас АракчиБашар АсадХакан ФиданВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024Тегеран (город)
 
 
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