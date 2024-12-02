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Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России - РИА Новости, 02.12.2024
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22:23 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/mishustin-1986978830.html
Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России
Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России - РИА Новости, 02.12.2024
Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения на территории страны на период до 2030 года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:23
2024-12-02T22:23
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения на территории страны на период до 2030 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые: Концепцию развития фиджитал-движения на территории России на период до 2030 года; план мероприятий по реализации Концепции развития фиджитал-движения на территории РФ на период до 2030 года", - говорится в документе. Также Мишустин поручил Минспорту РФ осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий, предусмотренных планом, и контроль за ходом их реализации.
https://ria.ru/20241202/mishustin-1986971027.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России

Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в РФ до 2030 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения на территории страны на период до 2030 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые: Концепцию развития фиджитал-движения на территории России на период до 2030 года; план мероприятий по реализации Концепции развития фиджитал-движения на территории РФ на период до 2030 года", - говорится в документе.
Также Мишустин поручил Минспорту РФ осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий, предусмотренных планом, и контроль за ходом их реализации.
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