https://ria.ru/20241202/mishustin-1986978830.html

Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России

Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России - РИА Новости, 02.12.2024

Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения на территории страны на период до 2030 года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:23

2024-12-02T22:23

2024-12-02T22:23

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития фиджитал-движения на территории страны на период до 2030 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые: Концепцию развития фиджитал-движения на территории России на период до 2030 года; план мероприятий по реализации Концепции развития фиджитал-движения на территории РФ на период до 2030 года", - говорится в документе. Также Мишустин поручил Минспорту РФ осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий, предусмотренных планом, и контроль за ходом их реализации.

https://ria.ru/20241202/mishustin-1986971027.html

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россия, михаил мишустин, общество