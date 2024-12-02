https://ria.ru/20241202/mishustin-1986971027.html

Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа

Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа - РИА Новости, 02.12.2024

Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа и поручил Минобороны РФ подписать документ по достижении... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T21:04

2024-12-02T21:04

2024-12-02T21:20

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа и поручил Минобороны РФ подписать документ по достижении договоренности, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой России и Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с никарагуанской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Никарагуа о военном сотрудничестве", - говорится в документе.Также Мишустин поручил министерству обороны России провести с участием МИД РФ переговоры с никарагуанской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение.

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в мире, россия, никарагуа, михаил мишустин