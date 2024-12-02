https://ria.ru/20241202/mishustin-1986971027.html
Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа
Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа - РИА Новости, 02.12.2024
Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа и поручил Минобороны РФ подписать документ по достижении... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T21:04
2024-12-02T21:04
2024-12-02T21:20
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа и поручил Минобороны РФ подписать документ по достижении договоренности, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой России и Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с никарагуанской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Никарагуа о военном сотрудничестве", - говорится в документе.Также Мишустин поручил министерству обороны России провести с участием МИД РФ переговоры с никарагуанской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение.
https://ria.ru/20241130/posol-1986606381.html
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в мире, россия, никарагуа, михаил мишустин
В мире, Россия, Никарагуа, Михаил Мишустин
Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа
Мишустин поручил подписать соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа