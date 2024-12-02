https://ria.ru/20241202/mir-1986796191.html

Россия и Глобальный Юг хотят жить в открытом мире, заявил эксперт

Россия и Глобальный Юг хотят жить в открытом мире, заявил эксперт - РИА Новости, 02.12.2024

Россия и Глобальный Юг хотят жить в открытом мире, заявил эксперт

Страны Глобального Юга, равно как и Россия, не хотят жить в мире, где правила для стран Запада отличаются от прав остальных народов, заявил председатель Совета... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:52

2024-12-02T08:52

2024-12-02T12:25

россия

индонезия

андрей быстрицкий

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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ДЖАКАРТА, 2 дек — РИА Новости. Страны Глобального Юга, равно как и Россия, не хотят жить в мире, где правила для стран Запада отличаются от прав остальных народов, заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, выступая на Конференции по внешней политике Индонезии (CIFP). "Без участия мирового большинства, включая страны Глобального Юга, наладить в мире нормальные отношения невозможно. Страны Запада взяли курс на разделение мира на "плохих" и "хороших", и это очень опасный тренд. Индонезия и Россия, как и многие другие страны, хотят жить в открытом мире, где есть общие правила для всех", - отметил Быстрицкий в видеообращении. Эксперт добавил, что "у всех стран должны быть равные права". "В этом мире должны быть общие правила для всех. Сегодня страны Запада, используя свой доступ к механизмам регулирования экономических и финансовых отношений, откровенно злоупотребляют этим. Они произвольно пренебрегают международным правом, вводят санкции против всех неугодных им. Страны Глобального Юга, как мне кажется, стремятся создать более удобный и комфортный мир, в котором никто не сможет манипулировать другими", - пояснил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20241128/medvedev-1986122088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индонезия, андрей быстрицкий, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире