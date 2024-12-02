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Около 20 миллионов иностранцев получили медицинскую помощь в России - РИА Новости, 02.12.2024
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15:18 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986881434.html
Около 20 миллионов иностранцев получили медицинскую помощь в России
Около 20 миллионов иностранцев получили медицинскую помощь в России - РИА Новости, 02.12.2024
Около 20 миллионов иностранцев получили медицинскую помощь в России
Около 20 миллионов иностранных граждан получили медицинскую помощь в России с начала реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг",... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:18
2024-12-02T15:18
здоровье - общество
россия
олег салагай
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 20 миллионов иностранных граждан получили медицинскую помощь в России с начала реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", заявил статс-секретарь заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. "В нашей стране реализуется проект по экспорту медицинских услуг. За время реализации этого проекта около 20 миллионов граждан других стран и государств получили медицинскую помощь в РФ",- сказал Салагай на секции высокого уровня Российской недели здравоохранения "Ключевые векторы развития системы охраны здоровья". Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" реализуется в России с 2019 года. Цель проекта - увеличение объёма экспорта медицинских услуг до 2024 года не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом.
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977698648.html
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здоровье - общество, россия, олег салагай
Здоровье - Общество, Россия, Олег Салагай
Около 20 миллионов иностранцев получили медицинскую помощь в России

Салагай: около 20 миллионов иностранцев получили медицинскую помощь с 2019 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 20 миллионов иностранных граждан получили медицинскую помощь в России с начала реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", заявил статс-секретарь заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"В нашей стране реализуется проект по экспорту медицинских услуг. За время реализации этого проекта около 20 миллионов граждан других стран и государств получили медицинскую помощь в РФ",- сказал Салагай на секции высокого уровня Российской недели здравоохранения "Ключевые векторы развития системы охраны здоровья".
Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" реализуется в России с 2019 года. Цель проекта - увеличение объёма экспорта медицинских услуг до 2024 года не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом.
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