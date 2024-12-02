https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html
Минздрав разработал резервный механизм обеспечения лекарствами
Минздрав разработал резервный механизм обеспечения лекарствами - РИА Новости, 02.12.2024
Минздрав разработал резервный механизм обеспечения лекарствами
Минздрав России разработал законопроект, предусматривающий резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями в случае, если... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:14
2024-12-02T11:14
2024-12-02T11:14
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минздрав России разработал законопроект, предусматривающий резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями в случае, если региональные власти не могут это сделать в связи с бюджетными ограничениями, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее Конституционный суд России обязал органы власти РФ оперативно разработать резервный механизм обеспечения лекарствами людей с редкими (орфанными) заболеваниями на случай, если власти какого-либо региона не смогут выполнить эту задачу надлежащим образом. "Законопроектом вносятся изменения, ...предусматривающие наделение правительства Российской Федерации полномочием по утверждению порядка и случаев предоставления дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности",- говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект создает резервный механизм обеспечения лиц, страдающих редкими заболеваниями, лекарственными средствами в случае, когда соответствующая обязанность, возложенная на субъект РФ, не может быть надлежаще исполнена, в том числе в связи с бюджетными ограничениями, уточняется в пояснительной записке. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20241121/minzdrav--1985075786.html
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Минздрав разработал резервный механизм обеспечения лекарствами
Минздрав разработал резервный механизм обеспечения людей с редкими заболеваниями
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Минздрав России разработал законопроект, предусматривающий резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями в случае, если региональные власти не могут это сделать в связи с бюджетными ограничениями, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее Конституционный суд России
обязал органы власти РФ оперативно разработать резервный механизм обеспечения лекарствами людей с редкими (орфанными) заболеваниями на случай, если власти какого-либо региона не смогут выполнить эту задачу надлежащим образом.
"Законопроектом вносятся изменения, ...предусматривающие наделение правительства Российской Федерации полномочием по утверждению порядка и случаев предоставления дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности",- говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект создает резервный механизм обеспечения лиц, страдающих редкими заболеваниями, лекарственными средствами в случае, когда соответствующая обязанность, возложенная на субъект РФ, не может быть надлежаще исполнена, в том числе в связи с бюджетными ограничениями, уточняется в пояснительной записке.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.