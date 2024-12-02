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Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ЛАГ ситуацию в Сирии и Ливане

Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ЛАГ ситуацию в Сирии и Ливане - РИА Новости, 02.12.2024

Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ЛАГ ситуацию в Сирии и Ливане

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе беседы с заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусамом Заки... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:43

2024-12-02T22:43

2024-12-02T22:43

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лига арабских государств

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе беседы с заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусамом Заки обменялись мнениями по поводу эскалации ситуации в Сирии, а также ситуацию в Ливане, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по широкому спектру вопросов ближневосточной повестки дня с акцентом на эскалацию в Сирии, обстановку в Ливане и в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была констатирована безальтернативность урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами при недопущении внешнего вмешательства во внутренние дела расположенных здесь государств", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-арабского многопланового сотрудничества, в том числе по линии Россия - ЛАГ. "В этом контексте (стороны условились - ред.) продолжать тесную координацию в интересах развития механизмов и планирования мероприятий на различных уровнях, направленных на углубление взаимодействия России с арабским миром", - заключается в публикации. В среду вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Несмотря на это, ливанские власти заявляют, что израильская армия нарушает условия соглашения ежедневно, в том числе беспилотники были замечены в небе над Бейрутом. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986979866.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html

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