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Французские власти раздувают украинский конфликт, заявили в МИД
Французские власти раздувают украинский конфликт, заявили в МИД - РИА Новости, 02.12.2024
Французские власти раздувают украинский конфликт, заявили в МИД
Власти Франции повышают ставки в противостоянии с Россией и раздувают украинский конфликт, вопреки своим национальным интересам и не задумываясь о последствиях, РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:52
2024-12-02T11:52
2024-12-02T12:45
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Франции повышают ставки в противостоянии с Россией и раздувают украинский конфликт, вопреки своим национальным интересам и не задумываясь о последствиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Словно пребывая в историческом беспамятстве, вопреки собственным национальным интересам, они повышают ставки в противостоянии с нашей страной. Они раздувают пламя украинского кризиса, совершенно не задумываясь над последствиями своих безответственных действий", — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства по случаю годовщины визита в Москву главы временного правительства Французской Республики генерала Шарля де Голля 2 декабря 1944 года.Как отметила Захарова, Франция вошла в число стран-победительниц по итогам Второй мировой войны во многом благодаря позиции советского руководства. Она напомнила, что 80 лет назад визит де Голля в Москву увенчался подписанием двустороннего Договора о союзе и взаимной помощи, заложившего основу для "всестороннего послевоенного взаимодействия между СССР и Францией".
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франция, россия, мария захарова, шарль де голль, москва, в мире
Франция, Россия, Мария Захарова, Шарль де Голль, Москва, В мире
Французские власти раздувают украинский конфликт, заявили в МИД
Захарова заявила, что французские власти раздувают украинский конфликт