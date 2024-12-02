https://ria.ru/20241202/metro-1986948116.html

В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро

В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро - РИА Новости, 02.12.2024

В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро

В Южной Корее машинист отлучился в туалет в час пик, чем вызвал задержку 125 поездов, пишет Korean Herald со ссылкой на метрополитен Сеула. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:09

2024-12-02T19:09

2024-12-02T19:55

южная корея

в мире

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Южной Корее машинист отлучился в туалет в час пик, чем вызвал задержку 125 поездов, пишет Korean Herald со ссылкой на метрополитен Сеула."Вторая линия Сеульского метрополитена задержалась более чем на 20 минут в утренний час пик из-за того, что кондуктор срочно отлучился в туалет", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина вернулся через четыре минуты 16 секунд. Однако в результате инцидента 125 поездов, следовавших по тому же маршруту, пришлось перенести на другое время. Многие из них задержались на 20 минут от первоначально запланированного времени прибытия.При этом в статье говорится, что пассажиры не испытали серьезных неудобств, поскольку поезда продолжали прибывать и отправляться с теми же интервалами, что и обычно.

https://ria.ru/20241125/uklonist-1985501409.html

https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

южная корея

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