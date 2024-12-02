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В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро - РИА Новости, 02.12.2024
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19:09 02.12.2024 (обновлено: 19:55 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/metro-1986948116.html
В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро
В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро - РИА Новости, 02.12.2024
В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро
В Южной Корее машинист отлучился в туалет в час пик, чем вызвал задержку 125 поездов, пишет Korean Herald со ссылкой на метрополитен Сеула. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:09
2024-12-02T19:55
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Южной Корее машинист отлучился в туалет в час пик, чем вызвал задержку 125 поездов, пишет Korean Herald со ссылкой на метрополитен Сеула."Вторая линия Сеульского метрополитена задержалась более чем на 20 минут в утренний час пик из-за того, что кондуктор срочно отлучился в туалет", — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина вернулся через четыре минуты 16 секунд. Однако в результате инцидента 125 поездов, следовавших по тому же маршруту, пришлось перенести на другое время. Многие из них задержались на 20 минут от первоначально запланированного времени прибытия.При этом в статье говорится, что пассажиры не испытали серьезных неудобств, поскольку поезда продолжали прибывать и отправляться с теми же интервалами, что и обычно.
https://ria.ru/20241125/uklonist-1985501409.html
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южная корея, в мире
Южная Корея, В мире
В Южной Корее машинист случайно спровоцировал коллапс в метро

В Южной Корее машинист задержал 125 поездов из-за отлучки в туалет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дорожное движение на одной из улиц Сеула. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Южной Корее машинист отлучился в туалет в час пик, чем вызвал задержку 125 поездов, пишет Korean Herald со ссылкой на метрополитен Сеула.
"Вторая линия Сеульского метрополитена задержалась более чем на 20 минут в утренний час пик из-за того, что кондуктор срочно отлучился в туалет", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина вернулся через четыре минуты 16 секунд. Однако в результате инцидента 125 поездов, следовавших по тому же маршруту, пришлось перенести на другое время. Многие из них задержались на 20 минут от первоначально запланированного времени прибытия.
При этом в статье говорится, что пассажиры не испытали серьезных неудобств, поскольку поезда продолжали прибывать и отправляться с теми же интервалами, что и обычно.
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