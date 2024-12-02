Рейтинг@Mail.ru
Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/memorial-1986916337.html
Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже
Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже - РИА Новости, 02.12.2024
Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже
Литовский активист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области, внесен в перечень экстремистов и террористов в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:10
2024-12-02T17:10
россия
курская область
литва
александр бастрыкин
александр пушкин
дмитрий аграновский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986917472_0:0:669:377_1920x0_80_0_0_3df9569f02c4e32ff8a4cd1aece9e493.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Литовский активист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области, внесен в перечень экстремистов и террористов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Барткевичюс Валдас*, 10.08.1976 года рождения, город Лентвариса Литовской ССР", - говорится на сайте. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а,б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма). В СМИ сообщалось, что Барткявичюс осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме. Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240805/kolyma-1964159549.html
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960613344.html
https://ria.ru/20241202/terrorist-1986901889.html
россия
курская область
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986917472_0:0:669:503_1920x0_80_0_0_71fd55ff34f2b3b35585c5668fa320f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, литва, александр бастрыкин, александр пушкин, дмитрий аграновский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, безопасность
Россия, Курская область, Литва, Александр Бастрыкин, Александр Пушкин, Дмитрий Аграновский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Безопасность
Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже

Барткевичюса внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже

© соцсетиЛитовский активист Валдас Барткевичюс*
Литовский активист Валдас Барткевичюс* - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© соцсети
Литовский активист Валдас Барткевичюс*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Литовский активист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области, внесен в перечень экстремистов и террористов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Барткевичюс Валдас*, 10.08.1976 года рождения, город Лентвариса Литовской ССР", - говорится на сайте.
Задержание жителя Магадана, призывавшего через Telegram уничтожать русских - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
На Колыме вынесли приговор "диванному" экстремисту
5 августа, 13:52
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а,б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма). В СМИ сообщалось, что Барткявичюс осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Меликов осудил псевдоэкспертов, отождествляющих дагестанцев с экстремистами
19 июля, 05:17
Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме.
Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Исламскую баккию"* включили в список террористов и экстремистов в России
Вчера, 16:39
 
РоссияКурская областьЛитваАлександр БастрыкинАлександр ПушкинДмитрий АграновскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити ХоллБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала