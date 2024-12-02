Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже
Барткевичюса внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже
© соцсетиЛитовский активист Валдас Барткевичюс*
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Литовский активист Валдас Барткевичюс*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Литовский активист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области, внесен в перечень экстремистов и террористов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Барткевичюс Валдас*, 10.08.1976 года рождения, город Лентвариса Литовской ССР", - говорится на сайте.
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Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а,б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма). В СМИ сообщалось, что Барткявичюс осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве.
Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме.
Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.