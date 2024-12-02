https://ria.ru/20241202/memorial-1986916337.html

Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже

Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже - РИА Новости, 02.12.2024

Литовца внесли в перечень экстремистов за осквернение мемориала в Судже

Литовский активист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области, внесен в перечень экстремистов и террористов в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:10

2024-12-02T17:10

2024-12-02T17:10

россия

курская область

литва

александр бастрыкин

александр пушкин

дмитрий аграновский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Литовский активист Валдас Барткевичюс*, осквернивший мемориал в Курской области, внесен в перечень экстремистов и террористов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Барткевичюс Валдас*, 10.08.1976 года рождения, город Лентвариса Литовской ССР", - говорится на сайте. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткявичюса, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 354.1 УК РФ, пунктами "а,б" части 2 статьи 243.4 УК РФ, частью 1 статьи 205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма). В СМИ сообщалось, что Барткявичюс осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области. Кроме того, ранее он высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве. Позднее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против литовского активиста, который осквернил воинский мемориал в Курской области, могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме. Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240805/kolyma-1964159549.html

https://ria.ru/20240719/dagestan-1960613344.html

https://ria.ru/20241202/terrorist-1986901889.html

россия

курская область

литва

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россия, курская область, литва, александр бастрыкин, александр пушкин, дмитрий аграновский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, безопасность