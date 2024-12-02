https://ria.ru/20241202/matvienko-1986811477.html

Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит Вэнс

Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит Вэнс - РИА Новости, 02.12.2024

Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит Вэнс

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит ее визави, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:29

2024-12-02T10:29

2024-12-02T10:29

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит ее визави, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Формально вице-президент США является главой верхней палаты конгресса - Сената. Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. "С его высказываниями по Украине, когда он был утверждён кандидатом в вице-президенты, я, конечно, знакома. Многое из того, что он тогда говорил, считаю здравым и правильным. Будет ли он придерживаться своих слов после завершения выборной кампании? Не знаю. Хочется надеяться, что он ответственный политик", - сказала спикер в интервью на сайте "Аргументы и факты". Отвечая на соответствующий вопрос о телефонном звонке, сенатор отметила: "моё твёрдое убеждение: если есть возможность разговаривать, надо разговаривать". "Поэтому — да, возьму трубку. И врасплох его звонок меня не застанет", - добавила она. При этом Матвиенко пояснила, что телефонные разговоры между руководством разных государств "так просто: один нажал кнопку, другой снял трубку — не происходят". "Всегда, даже когда возникает достаточно оперативная необходимость, такие звонки готовятся, в том числе технически. В цепочку включаются переводчики, ведётся стенограмма... Я уже не говорю о субстантивной подготовке", - уточнила она. Говоря о взаимодействии по парламентской линии, спикер отметила, что, несмотря на то, что в США формально главой верхней палаты является вице-президент, в реальности как парламентская фигура, лидер продвижения парламентской повестки, сторона межпарламентских контактов он не позиционируется и не воспринимается. "Так сложилось. И практики проведения каких-то межпарламентских переговоров между Россией и США с участием вице-президента как лидера Сената нет", - сказала Матвиенко. "Поэтому я считаю маловероятным возобновление межпарламентских контактов между Россией и США с участием Вэнса", - заключила политик.

https://ria.ru/20241202/matvienko-1986795429.html

https://ria.ru/20241202/matvienko-1986788393.html

https://ria.ru/20241202/matvienko-1986793647.html

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политика, сша, россия, украина, валентина матвиенко, джеймс дэвид вэнс, совет федерации рф