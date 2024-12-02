https://ria.ru/20241202/matvienko-1986811477.html
Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит Вэнс
Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит Вэнс - РИА Новости, 02.12.2024
Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит Вэнс
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит ее визави, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:29
2024-12-02T10:29
2024-12-02T10:29
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит ее визави, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Формально вице-президент США является главой верхней палаты конгресса - Сената. Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. "С его высказываниями по Украине, когда он был утверждён кандидатом в вице-президенты, я, конечно, знакома. Многое из того, что он тогда говорил, считаю здравым и правильным. Будет ли он придерживаться своих слов после завершения выборной кампании? Не знаю. Хочется надеяться, что он ответственный политик", - сказала спикер в интервью на сайте "Аргументы и факты". Отвечая на соответствующий вопрос о телефонном звонке, сенатор отметила: "моё твёрдое убеждение: если есть возможность разговаривать, надо разговаривать". "Поэтому — да, возьму трубку. И врасплох его звонок меня не застанет", - добавила она. При этом Матвиенко пояснила, что телефонные разговоры между руководством разных государств "так просто: один нажал кнопку, другой снял трубку — не происходят". "Всегда, даже когда возникает достаточно оперативная необходимость, такие звонки готовятся, в том числе технически. В цепочку включаются переводчики, ведётся стенограмма... Я уже не говорю о субстантивной подготовке", - уточнила она. Говоря о взаимодействии по парламентской линии, спикер отметила, что, несмотря на то, что в США формально главой верхней палаты является вице-президент, в реальности как парламентская фигура, лидер продвижения парламентской повестки, сторона межпарламентских контактов он не позиционируется и не воспринимается. "Так сложилось. И практики проведения каких-то межпарламентских переговоров между Россией и США с участием вице-президента как лидера Сената нет", - сказала Матвиенко. "Поэтому я считаю маловероятным возобновление межпарламентских контактов между Россией и США с участием Вэнса", - заключила политик.
https://ria.ru/20241202/matvienko-1986795429.html
https://ria.ru/20241202/matvienko-1986788393.html
https://ria.ru/20241202/matvienko-1986793647.html
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политика, сша, россия, украина, валентина матвиенко, джеймс дэвид вэнс, совет федерации рф
Политика, США, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Джеймс Дэвид Вэнс, Совет Федерации РФ
Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит Вэнс
Матвиенко обещала ответить в случае звонка от будущего вице-президента США Вэнса
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала лично ответить на звонок, если ей позвонит ее визави, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.
Формально вице-президент США
является главой верхней палаты конгресса - Сената.
Ранее Джей Ди Вэнс
заявил, что не хотел бы войны с Россией
и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине
с участием Москвы
.
"С его высказываниями по Украине, когда он был утверждён кандидатом в вице-президенты, я, конечно, знакома. Многое из того, что он тогда говорил, считаю здравым и правильным. Будет ли он придерживаться своих слов после завершения выборной кампании? Не знаю. Хочется надеяться, что он ответственный политик", - сказала спикер в интервью на сайте "Аргументы и факты".
Отвечая на соответствующий вопрос о телефонном звонке, сенатор отметила: "моё твёрдое убеждение: если есть возможность разговаривать, надо разговаривать". "Поэтому — да, возьму трубку. И врасплох его звонок меня не застанет", - добавила она.
При этом Матвиенко
пояснила, что телефонные разговоры между руководством разных государств "так просто: один нажал кнопку, другой снял трубку — не происходят". "Всегда, даже когда возникает достаточно оперативная необходимость, такие звонки готовятся, в том числе технически. В цепочку включаются переводчики, ведётся стенограмма... Я уже не говорю о субстантивной подготовке", - уточнила она.
Говоря о взаимодействии по парламентской линии, спикер отметила, что, несмотря на то, что в США формально главой верхней палаты является вице-президент, в реальности как парламентская фигура, лидер продвижения парламентской повестки, сторона межпарламентских контактов он не позиционируется и не воспринимается. "Так сложилось. И практики проведения каких-то межпарламентских переговоров между Россией и США с участием вице-президента как лидера Сената нет", - сказала Матвиенко.
"Поэтому я считаю маловероятным возобновление межпарламентских контактов между Россией и США с участием Вэнса", - заключила политик.