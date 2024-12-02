https://ria.ru/20241202/matvienko-1986795429.html

Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году

Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году - РИА Новости, 02.12.2024

Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:38

2024-12-02T08:38

2024-12-02T08:41

специальная военная операция на украине

украина

валентина матвиенко

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты"."Верю ли я, что переговоры (по Украине – ред.) возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет", - сказала политик. Матвиенко отметила, что это ее "личный прогноз". "Что будет дальше - посмотрим", - заключила она.

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, валентина матвиенко, в мире, россия