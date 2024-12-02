https://ria.ru/20241202/matvienko-1986795429.html
Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году
Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году - РИА Новости, 02.12.2024
Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:38
2024-12-02T08:38
2024-12-02T08:41
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток. Об это она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты"."Верю ли я, что переговоры (по Украине – ред.) возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет", - сказала политик. Матвиенко отметила, что это ее "личный прогноз". "Что будет дальше - посмотрим", - заключила она.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
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украина, валентина матвиенко, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Валентина Матвиенко, В мире, Россия
Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году
Матвиенко допустила начало переговоров по Украине в 2025 году