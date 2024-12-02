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Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.12.2024
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07:58 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/matvienko-1986792207.html
Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко
Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.12.2024
Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко
Уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры по Украине были невозможны, но до этого вряд ли дойдет, считает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:58
2024-12-02T07:58
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры по Украине были невозможны, но до этого вряд ли дойдет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, о чем она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты". "Конечно, серьёзная эскалация, предпринятая уходящей администрацией, с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах. (по Украине – ред.). Именно для этого в таком форсированном, спешном режиме она сейчас и проводится. Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными — но я в это не верю, думаю, до этого не дойдёт, — либо начинать переговоры сторонам придётся даже не с нуля, а с отрицательных значений", - сказала сенатор. По мнению Матвиенко, это более рабочая версия. "Задача — осложнить, затянуть", - добавила она. "А там, дальше, может, надеются дотянуть до промежуточных выборов в Америке. Может, ещё попробуют какие-то сценарии... В общем, если команде (выигравшего выборы в США Дональда) Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это ещё не будет ничего значить. Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке", - полагает Матвиенко. Так что, по словам законодателя, лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны "придётся проявить определённые сильные качества". "Насколько они будут к этому готовы — не знаю", - пояснила Матвиенко. "Я уже говорила, мы не склонны формировать завышенные ожидания на пустом месте. Пока нет предметных, конкретных оснований", - заключила она.
https://ria.ru/20241106/matvienko-1982194010.html
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сша, украина, америка, валентина матвиенко, джо байден, совет федерации рф, в мире
США, Украина, Америка, Валентина Матвиенко, Джо Байден, Совет Федерации РФ, В мире
Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко

Матвиенко: команда Байдена постарается сорвать возможные переговоры по Украине

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры по Украине были невозможны, но до этого вряд ли дойдет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, о чем она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Конечно, серьёзная эскалация, предпринятая уходящей администрацией, с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах. (по Украине – ред.). Именно для этого в таком форсированном, спешном режиме она сейчас и проводится. Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными — но я в это не верю, думаю, до этого не дойдёт, — либо начинать переговоры сторонам придётся даже не с нуля, а с отрицательных значений", - сказала сенатор.
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По мнению Матвиенко, это более рабочая версия. "Задача — осложнить, затянуть", - добавила она.
"А там, дальше, может, надеются дотянуть до промежуточных выборов в Америке. Может, ещё попробуют какие-то сценарии... В общем, если команде (выигравшего выборы в США Дональда) Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это ещё не будет ничего значить. Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке", - полагает Матвиенко.
Так что, по словам законодателя, лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны "придётся проявить определённые сильные качества". "Насколько они будут к этому готовы — не знаю", - пояснила Матвиенко.
"Я уже говорила, мы не склонны формировать завышенные ожидания на пустом месте. Пока нет предметных, конкретных оснований", - заключила она.
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