https://ria.ru/20241202/matvienko-1986792207.html

Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко

Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко - РИА Новости, 02.12.2024

Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко

Уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры по Украине были невозможны, но до этого вряд ли дойдет, считает... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:58

2024-12-02T07:58

2024-12-02T07:58

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры по Украине были невозможны, но до этого вряд ли дойдет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, о чем она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты". "Конечно, серьёзная эскалация, предпринятая уходящей администрацией, с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах. (по Украине – ред.). Именно для этого в таком форсированном, спешном режиме она сейчас и проводится. Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными — но я в это не верю, думаю, до этого не дойдёт, — либо начинать переговоры сторонам придётся даже не с нуля, а с отрицательных значений", - сказала сенатор. По мнению Матвиенко, это более рабочая версия. "Задача — осложнить, затянуть", - добавила она. "А там, дальше, может, надеются дотянуть до промежуточных выборов в Америке. Может, ещё попробуют какие-то сценарии... В общем, если команде (выигравшего выборы в США Дональда) Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это ещё не будет ничего значить. Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке", - полагает Матвиенко. Так что, по словам законодателя, лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны "придётся проявить определённые сильные качества". "Насколько они будут к этому готовы — не знаю", - пояснила Матвиенко. "Я уже говорила, мы не склонны формировать завышенные ожидания на пустом месте. Пока нет предметных, конкретных оснований", - заключила она.

https://ria.ru/20241106/matvienko-1982194010.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941711354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, америка, валентина матвиенко, джо байден, совет федерации рф, в мире