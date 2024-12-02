Команда Байдена совершает провокационные действия, заявила Матвиенко
Матвиенко: команда Байдена постарается сорвать возможные переговоры по Украине
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать все, чтобы переговоры по Украине были невозможны, но до этого вряд ли дойдет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, о чем она заявила в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Конечно, серьёзная эскалация, предпринятая уходящей администрацией, с большой вероятностью скажется на потенциальных переговорах. (по Украине – ред.). Именно для этого в таком форсированном, спешном режиме она сейчас и проводится. Они очень рассчитывают, что в результате их провокационных действий либо ситуация полностью выйдет из-под контроля, и переговоры станут невозможными — но я в это не верю, думаю, до этого не дойдёт, — либо начинать переговоры сторонам придётся даже не с нуля, а с отрицательных значений", - сказала сенатор.
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По мнению Матвиенко, это более рабочая версия. "Задача — осложнить, затянуть", - добавила она.
"А там, дальше, может, надеются дотянуть до промежуточных выборов в Америке. Может, ещё попробуют какие-то сценарии... В общем, если команде (выигравшего выборы в США Дональда) Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это ещё не будет ничего значить. Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке", - полагает Матвиенко.
Так что, по словам законодателя, лидерам потенциального переговорного процесса с той стороны "придётся проявить определённые сильные качества". "Насколько они будут к этому готовы — не знаю", - пояснила Матвиенко.
"Я уже говорила, мы не склонны формировать завышенные ожидания на пустом месте. Пока нет предметных, конкретных оснований", - заключила она.