В правой Reform UK опровергли слухи о планах Маска по финансированию партии
Лидер правой Reform UK Фараж опроверг слухи о планах Маска по финансированию
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что ничего не знает о якобы планах американского миллиардера Илона Маска выделить его партии 100 миллионов долларов.
Ранее издание Times сообщало о подозрениях членов Консервативной партии, что Маск планирует проспонсировать Reform UK на 100 миллионов долларов в пику британскому премьер-министру Киру Стармеру.
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"Я понятию не имею, откуда взялась эта история. Но я знаю, что Илон Маск очень поддерживает меня и то, что я пытаюсь сделать, и он считает, что если дела у Reform UK будут хорошо идти в Великобритании, то мы сможем добиться таких же перемен, какие он намерен осуществить совместно с Дональдом Трампом в Америке", - сказал Фараж в интервью телеканалу GB News.
"Скажем так, со мной это не обсуждалось", - добавил он.
По словам политика, вряд ли Маск действительно намерен профинансировать Reform UK, однако было бы здорово, если бы это случилось.
"Я думаю, что это одна из тех самых очень хороших сплетен воскресных газет. Посмотрим, но у меня больше сомнений", - сказал Фараж.
Ранее опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у американского предпринимателя Илон Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK Найджел Фараж при этом оказался выше, чем у премьера или предпринимателя.