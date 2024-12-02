https://ria.ru/20241202/mask-1986833380.html

Маск увидел тревожный сигнал в решении Байдена по сыну

Маск увидел тревожный сигнал в решении Байдена по сыну - РИА Новости, 02.12.2024

Маск увидел тревожный сигнал в решении Байдена по сыну

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:16

2024-12-02T12:16

2024-12-02T12:16

в мире

сша

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера."Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо", — написал он.Кроме того, Маск ответил в соцсети X на пост американского писателя Бена Шапиро о том, что период, на который распространяется помилование сына Байдена, начинается с 1 января 2014 года. По его словам, Хантер Байден начал работать в компании Burisma с апреля 2014 года."Должно быть, совпадение", — написал Маск, добавив смайлик, закатывающий глаза.Предприниматель также прокомментировал смеющимся смайликом пост другого пользователя, написавшего, что глава Белого дома также помиловал Хантера за "эзотерические преступления", о которых никто еще не слышал. Пользователь назвал это "самым смешным возможным исходом" ситуации с преступлениями Хантера. Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Дональд Трамп-младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым.Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.При этом, американский президент в июне отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.

https://ria.ru/20241202/zakharova-1986798651.html

https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html

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в мире, сша, джо байден, илон маск