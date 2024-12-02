https://ria.ru/20241202/mask-1986793855.html

Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена

Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена - РИА Новости, 02.12.2024

Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:20

2024-12-02T08:20

2024-12-02T12:42

в мире

сша

джо байден

илон маск

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. "Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо", — написал он.Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Дональд Трамп — младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым.Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.При этом Байден в июне отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.

https://ria.ru/20241202/zakharova-1986798651.html

https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html

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в мире, сша, джо байден, илон маск