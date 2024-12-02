Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена
Маск: Байден поставил под сомнение целостность США помилованием своего сына
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.
"Меня не волнуют темы с наркотиками, но ставить под сомнение целостность Соединенных Штатов — это нехорошо", — написал он.
Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Дональд Трамп — младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым.
Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
При этом Байден в июне отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.
Дональд Трамп — младший заявил, что решение Байдена было ожидаемым.
Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
При этом Байден в июне отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.