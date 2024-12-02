https://ria.ru/20241202/malkov-1986804512.html
Ассоциация территориального самоуправления Рязани названа лучшей в России
Ассоциация территориального самоуправления Рязани названа лучшей в России - РИА Новости, 02.12.2024
Ассоциация территориального самоуправления Рязани названа лучшей в России
Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления (ТОС) победила во Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" и названа лучшей... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:58
2024-12-02T09:58
2024-12-02T09:58
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления (ТОС) победила во Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" и названа лучшей в стране, сообщил глава региона Павел Малков. "На VI Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления названа лучшей в России", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что победителями в разных номинациях признаны ТОС "Приокский-3", "На Качевской" и посёлка Никуличи города Рязани; "Мы вместе" и "СорокА" города Сасово; "Поляна" села Песочня Путятинского округа; "Никитино" Незнановского сельского поселения Кораблинского района. "В рабочих поездках встречаюсь с активистами ТОС и вижу горящие глаза, желание улучшить жизнь родного города или села. Неравнодушные жители объединяются в команды территориального общественного самоуправления и помогают благоустраивать и оживлять дворы, парки и скверы. Всегда готов поддержать их в этом", - подчеркнул Малков.
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рязань, павел малков
Рязанская область, Рязань, Павел Малков
Ассоциация территориального самоуправления Рязани названа лучшей в России
Малков: ассоциацию территориального самоуправления Рязани назвали лучшей в РФ
РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления (ТОС) победила во Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" и названа лучшей в стране, сообщил глава региона Павел Малков.
"На VI Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления названа лучшей в России", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что победителями в разных номинациях признаны ТОС "Приокский-3", "На Качевской" и посёлка Никуличи города Рязани; "Мы вместе" и "СорокА" города Сасово; "Поляна" села Песочня Путятинского округа; "Никитино" Незнановского сельского поселения Кораблинского района.
"В рабочих поездках встречаюсь с активистами ТОС и вижу горящие глаза, желание улучшить жизнь родного города или села. Неравнодушные жители объединяются в команды территориального общественного самоуправления и помогают благоустраивать и оживлять дворы, парки и скверы. Всегда готов поддержать их в этом", - подчеркнул Малков.