https://ria.ru/20241202/malkov-1986804512.html

Ассоциация территориального самоуправления Рязани названа лучшей в России

Ассоциация территориального самоуправления Рязани названа лучшей в России - РИА Новости, 02.12.2024

Ассоциация территориального самоуправления Рязани названа лучшей в России

Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления (ТОС) победила во Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" и названа лучшей... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:58

2024-12-02T09:58

2024-12-02T09:58

рязанская область

рязань

павел малков

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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления (ТОС) победила во Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" и названа лучшей в стране, сообщил глава региона Павел Малков. "На VI Всероссийском конкурсе "Лучшая практика ТОС" Рязанская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления названа лучшей в России", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что победителями в разных номинациях признаны ТОС "Приокский-3", "На Качевской" и посёлка Никуличи города Рязани; "Мы вместе" и "СорокА" города Сасово; "Поляна" села Песочня Путятинского округа; "Никитино" Незнановского сельского поселения Кораблинского района. "В рабочих поездках встречаюсь с активистами ТОС и вижу горящие глаза, желание улучшить жизнь родного города или села. Неравнодушные жители объединяются в команды территориального общественного самоуправления и помогают благоустраивать и оживлять дворы, парки и скверы. Всегда готов поддержать их в этом", - подчеркнул Малков.

https://ria.ru/20241128/dom_kultury-1986179517.html

рязань

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рязань, павел малков