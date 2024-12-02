https://ria.ru/20241202/malchik-1986790531.html
Глава Кузбасса навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать
Глава Кузбасса навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать - РИА Новости, 02.12.2024
Глава Кузбасса навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк навестил в больнице мальчика из Прокопьевска, над которым издевались отчим и мать. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:31
2024-12-02T07:31
2024-12-02T13:14
происшествия
здоровье - общество
россия
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк навестил в больнице мальчика из Прокопьевска, над которым издевались отчим и мать. "Навестил в больнице Кирилла из Прокопьевска. Мальчик пострадал от рук отчима, который издевался над ним. Кирилл находится в палате интенсивной терапии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Проведена консультация с федеральными специалистами. Сейчас основная задача — стабилизировать состояние ребенка. На следующем этапе подключатся пластические хирурги", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что сегодня специалисты уже начали кормить ребенка. Как только он сможет свободно общаться, подключатся психологи. "Поговорил с мальчиком, он сказал, что любит футбол. Как только он поправится, обязательно организуем занятия в секции", — добавил Илья Середюк. Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что во вторник в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли живым через два дня. Как сообщал Следственный комитет, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи следственного управления СК региона, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Информированный источник сообщал, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. В отношении мужчины заведено уголовное дело пункту "г" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание несовершеннолетнего"), пункту "б" части 2 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Он арестован на два месяца. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц") и статье 156 УК России ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Женщина также арестована на два месяца. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК России. Мальчик изъят из семьи и был передан в социальное учреждение, оттуда его перевели в больницу города Прокопьевска, где был проведен этап операции для устранения угрозы жизни, затем ребенок был эвакуирован в детскую областную клиническую больницу.
https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986476351.html
https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html
https://ria.ru/20241129/sk-1986362904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Кузбасса навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать
Глава Кузбасса Середюк навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать
КЕМЕРОВО, 2 дек — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк навестил в больнице мальчика из Прокопьевска, над которым издевались отчим и мать.
"Навестил в больнице Кирилла из Прокопьевска. Мальчик пострадал от рук отчима, который издевался над ним. Кирилл находится в палате интенсивной терапии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Проведена консультация с федеральными специалистами. Сейчас основная задача — стабилизировать состояние ребенка. На следующем этапе подключатся пластические хирурги", — написал губернатор в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что сегодня специалисты уже начали кормить ребенка. Как только он сможет свободно общаться, подключатся психологи.
"Поговорил с мальчиком, он сказал, что любит футбол. Как только он поправится, обязательно организуем занятия в секции", — добавил Илья Середюк.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что во вторник в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли живым через два дня. Как сообщал Следственный комитет, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи следственного управления СК региона, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях.
Информированный источник сообщал, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. В отношении мужчины заведено уголовное дело пункту "г" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание несовершеннолетнего"), пункту "б" части 2 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Он арестован на два месяца.
Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц") и статье 156 УК России ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Женщина также арестована на два месяца.
По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК России.
Мальчик изъят из семьи и был передан в социальное учреждение, оттуда его перевели в больницу города Прокопьевска, где был проведен этап операции для устранения угрозы жизни, затем ребенок был эвакуирован в детскую областную клиническую больницу.