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В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры - РИА Новости, 02.12.2024
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09:23 02.12.2024 (обновлено: 14:54 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/magadan-1986799729.html
В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры
В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры - РИА Новости, 02.12.2024
В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры
В Магадане дважды за последние дни зафиксировали температурные рекорды, сообщила РИА Новости ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Ольга Матвеева. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:23
2024-12-02T14:54
общество
магаданская область
магадан
гидрометцентр
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МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. В Магадане дважды за последние дни зафиксировали температурные рекорды, сообщила РИА Новости ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Ольга Матвеева. &quot;Циклон, пришедший к нам из Юго-Восточной Азии в южную часть Охотского моря с выносом теплых воздушных масс, приносит повышение температуры воздуха&quot;, — сказала она.Так, в Магадане столбики термометров поднимались до плюс 1,7 и 2,1 градуса, превысив абсолютный максимум для этих дней, уточнила собеседница агентства.По словам синоптика, в последующие три дня ожидается понижение температуры, но оно будет постепенным и незначительным. А уже в выходные на побережье Магаданской области придет новый снежный циклон.
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общество, магаданская область, магадан, гидрометцентр
Общество, Магаданская область, Магадан, Гидрометцентр
В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры

Синоптики дважды зафиксировали максимальные температуры воздуха в Магадане

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. В Магадане дважды за последние дни зафиксировали температурные рекорды, сообщила РИА Новости ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Ольга Матвеева.
«

"Циклон, пришедший к нам из Юго-Восточной Азии в южную часть Охотского моря с выносом теплых воздушных масс, приносит повышение температуры воздуха", — сказала она.

Так, в Магадане столбики термометров поднимались до плюс 1,7 и 2,1 градуса, превысив абсолютный максимум для этих дней, уточнила собеседница агентства.
По словам синоптика, в последующие три дня ожидается понижение температуры, но оно будет постепенным и незначительным. А уже в выходные на побережье Магаданской области придет новый снежный циклон.
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ОбществоМагаданская областьМагаданГидрометцентр
 
 
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