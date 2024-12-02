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В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры
В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры - РИА Новости, 02.12.2024
В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры
В Магадане дважды за последние дни зафиксировали температурные рекорды, сообщила РИА Новости ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Ольга Матвеева. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:23
2024-12-02T09:23
2024-12-02T14:54
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МАГАДАН, 2 дек — РИА Новости. В Магадане дважды за последние дни зафиксировали температурные рекорды, сообщила РИА Новости ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Ольга Матвеева. "Циклон, пришедший к нам из Юго-Восточной Азии в южную часть Охотского моря с выносом теплых воздушных масс, приносит повышение температуры воздуха", — сказала она.Так, в Магадане столбики термометров поднимались до плюс 1,7 и 2,1 градуса, превысив абсолютный максимум для этих дней, уточнила собеседница агентства.По словам синоптика, в последующие три дня ожидается понижение температуры, но оно будет постепенным и незначительным. А уже в выходные на побережье Магаданской области придет новый снежный циклон.
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общество, магаданская область, магадан, гидрометцентр
Общество, Магаданская область, Магадан, Гидрометцентр
В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры
Синоптики дважды зафиксировали максимальные температуры воздуха в Магадане