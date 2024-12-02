Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/lukashenko-1986895855.html
Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть
Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть - РИА Новости, 02.12.2024
Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:55
2024-12-02T15:55
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство "Белта". "Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере", — сказал он. Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.
https://ria.ru/20240706/lukashenko-1957944421.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть

Лукашенко предложил министру культуры Белоруссии навести порядок или умереть

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство "Белта".

"Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере", — сказал он.

Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.

Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности
6 июля, 22:39
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала