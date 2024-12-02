https://ria.ru/20241202/lukashenko-1986895855.html

Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть

Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть - РИА Новости, 02.12.2024

Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:55

2024-12-02T15:55

2024-12-02T15:55

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белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство "Белта". "Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере", — сказал он. Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.

https://ria.ru/20240706/lukashenko-1957944421.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко