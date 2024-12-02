Лукашенко предложил министру культуры навести порядок или умереть
Лукашенко предложил министру культуры Белоруссии навести порядок или умереть
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого новым министром культуры страны и поручил ему навести порядок в этой сфере, пишет агентство "Белта".
"Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере", — сказал он.
Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.
Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.
"Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере", — сказал он.
Лукашенко заявил, что состояние белорусского кинематографа значительно ухудшилось по сравнению с советским периодом.
Вместе с тем, он добавил, что решение назначить нового министра культуры не было связано с тем, что занимавший эту должность Анатолий Маркевич не справился со своими обязанностями. Лукашенко отметил, что тот пришел из другой сферы, ему было сложно на этой должности.