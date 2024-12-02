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В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия - РИА Новости, 02.12.2024
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16:09 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html
В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия
В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия - РИА Новости, 02.12.2024
В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия
Комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня должен немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:09
2024-12-02T16:09
в мире
ливан
израиль
сша
набих берри
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня должен немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана, заявил в понедельник спикер ливанского парламента Набих Берри. "Комитет, уполномоченный наблюдать за выполнением соглашения о прекращении огня, обязан срочно выполнить свои обязательства и заставить Израиль прекратить нарушения и покинуть оккупированную им территорию Ливана. Их пребывание на оккупированной территории является прямым нарушением соглашения", - приводит слова Берри парламентская пресс-служба в распространенном для СМИ заявлении. Он отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза. Только в понедельник в результате атак израильских БЛА на северо-востоке Ливана ранение получил ливанский военнослужащий, а на юге страны погиб один человек. Помимо этого, по словам Берри, израильская авиация ежедневно нарушает воздушное пространство Ливана, а израильская техника продолжает уничтожать жилые дома ливанских граждан в пограничных поселениях. Также спикер парламента обратил внимание, что Ливан и движение "Хезболлах", в свою очередь, соблюдают все пункты достигнутых договоренностей. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. После вступления в силу режима прекращения огня ВВС Израиля неоднократно наносили удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана , как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.
https://ria.ru/20241202/izrail-1986854579.html
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в мире, ливан, израиль, сша, набих берри, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Набих Берри, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия

В парламенте Ливана призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинЗдание ливанского парламента, Бейрут
Здание ливанского парламента, Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Здание ливанского парламента, Бейрут. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня должен немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана, заявил в понедельник спикер ливанского парламента Набих Берри.
"Комитет, уполномоченный наблюдать за выполнением соглашения о прекращении огня, обязан срочно выполнить свои обязательства и заставить Израиль прекратить нарушения и покинуть оккупированную им территорию Ливана. Их пребывание на оккупированной территории является прямым нарушением соглашения", - приводит слова Берри парламентская пресс-служба в распространенном для СМИ заявлении.
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Израиль заявил, что не нарушает перемирие с Ливаном
Вчера, 13:52
Он отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза. Только в понедельник в результате атак израильских БЛА на северо-востоке Ливана ранение получил ливанский военнослужащий, а на юге страны погиб один человек. Помимо этого, по словам Берри, израильская авиация ежедневно нарушает воздушное пространство Ливана, а израильская техника продолжает уничтожать жилые дома ливанских граждан в пограничных поселениях. Также спикер парламента обратил внимание, что Ливан и движение "Хезболлах", в свою очередь, соблюдают все пункты достигнутых договоренностей.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
После вступления в силу режима прекращения огня ВВС Израиля неоднократно наносили удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана , как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреЛиванИзраильСШАНабих БерриБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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