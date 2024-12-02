https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html

В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия

В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия - РИА Новости, 02.12.2024

В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия

Комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня должен немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:09

2024-12-02T16:09

2024-12-02T16:09

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ливан

израиль

сша

набих берри

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня должен немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана, заявил в понедельник спикер ливанского парламента Набих Берри. "Комитет, уполномоченный наблюдать за выполнением соглашения о прекращении огня, обязан срочно выполнить свои обязательства и заставить Израиль прекратить нарушения и покинуть оккупированную им территорию Ливана. Их пребывание на оккупированной территории является прямым нарушением соглашения", - приводит слова Берри парламентская пресс-служба в распространенном для СМИ заявлении. Он отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза. Только в понедельник в результате атак израильских БЛА на северо-востоке Ливана ранение получил ливанский военнослужащий, а на юге страны погиб один человек. Помимо этого, по словам Берри, израильская авиация ежедневно нарушает воздушное пространство Ливана, а израильская техника продолжает уничтожать жилые дома ливанских граждан в пограничных поселениях. Также спикер парламента обратил внимание, что Ливан и движение "Хезболлах", в свою очередь, соблюдают все пункты достигнутых договоренностей. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. После вступления в силу режима прекращения огня ВВС Израиля неоднократно наносили удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана , как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.

https://ria.ru/20241202/izrail-1986854579.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, израиль, сша, набих берри, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024