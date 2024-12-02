Литва запретила въезд основателю "Грузинской мечты" Иванишвили
МИД Литвы: основателю "Грузинской мечты" Иванишвили запрещен въезд в страну
Бидзина Иванишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Литва запретила въезд основателю победившей на парламентских выборах партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили и 10 чиновникам МВД Грузии, включая министра Вахтанга Гомелаури, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
Ландсбергис в соцсети Х сообщил, что "запрещается въезд в Литву" якобы по обвинению в нарушении прав человека Иванишвили, Гомелаури и еще девяти чиновникам МВД Грузии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в событиях, происходящих в Грузии, видны все признаки попытки осуществить "оранжевую революцию", можно провести прямую параллель с событиями на Майдане.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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