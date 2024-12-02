https://ria.ru/20241202/likvidatsiya-1986854742.html

Ликвидацию шести объектов накопленного вреда завершили в Ивановской области

Ликвидацию шести объектов накопленного вреда завершили в Ивановской области - РИА Новости, 02.12.2024

Ликвидацию шести объектов накопленного вреда завершили в Ивановской области

В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" в Заволжске Ивановской области завершена ликвидация шести объектов... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:19

2024-12-02T13:19

2024-12-02T13:19

ивановская область

ивановская область

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" в Заволжске Ивановской области завершена ликвидация шести объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге, сообщает пресс-служба правительства региона. В том числе, в ноябре 2024 года завершены работы на четырех объектах. "Проводимая в регионе системная работа позволила улучшить экологическую ситуацию в Заволжске, в целом в Ивановской области, а также в акватории Волги", - подчеркнула директор департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Ольга Кравченко, ее слова приводит пресс-служба. По итогам реализации масштабных работ в рамках национального проекта вывезено за пределы Ивановской области в специализированные организации по утилизации более 120 тысяч кубических метров отходов. "Проведена полная рекультивация очищенных земельных участков, высажены саженцы травы. Территории, на которых еще недавно размещались опасные отходы, сейчас отвечают всем экологическим требованиям", - сказала Кравченко. На данный момент идет подготовка и подписание всех завершающих документов для последующего исключения ликвидированных объектов из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Все шесть объектов располагались в Заволжске на расстоянии менее 1 километра от берега реки Волга и образовывались, начиная с 60-х годов прошлого века, в результате деятельности бывшего Заволжского химического завода. На предприятии функционировало более 10 цехов химической промышленности, отходы от деятельности которых складировались в непосредственной близости от производства и после прекращения деятельности завода не были ликвидированы. На ликвидацию объектов накопленного вреда в Заволжске с 2021 года выделено свыше 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Такая масштабная работа по ликвидации объектов накопленного вреда ранее не проводилась на территории Ивановской области.

https://ria.ru/20241129/voskresenskiy-1986470496.html

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