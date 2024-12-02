Рейтинг@Mail.ru
Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 02.12.2024 (обновлено: 11:27 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/layner-1986795899.html
Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией
Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией - РИА Новости, 02.12.2024
Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией
Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, требуя полной компенсации за сорванный тур,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:49
2024-12-02T11:27
антарктида
южный полюс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986823123_0:191:1100:810_1920x0_80_0_0_e3ae4f93355b4711464b176587929dac.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, требуя полной компенсации за сорванный тур, рассказала РИА Новости, что урегулировала свой спор с компанией. "Рада сообщить, что все разрешилось. Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет", - сказала Литвинова. Об условиях компенсации она говорить не стала, отметив, что не может их разглашать. По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию. Судно следует в аргентинскую Ушуайю, где будет устранена неисправность. В пятницу Литвинова заявляла, что три россиянина на лайнере объявили голодовку после того, как из-за поломки одного из винтов лайнера не состоялось посещение Южного полюса. Позднее двое из них отказались от голодовки из-за плохого самочувствия. В разговоре с РИА Новости она заявила, что мечтала о круизе много лет, копила деньги, должно было быть 15 точек высадки на островах и в самой Антарктиде, но их было всего три. Литвинову не устраивали условия компенсации, и она выдвинула компании Swan Hellenic, которой принадлежит судно, требования в письменном виде о том, что в качестве компенсации хочет круиз в Антарктиду в течение двух ближайших лет, чтобы самой подобрать дату и время, и возмещение транспортных расходов. Компания Swan Hellenic 29 ноября сообщила РИА Новости со ссылкой на гендиректора Андреа Зито, что урегулировала конфликт с россиянами, объявившими голодовку, всем пассажирам предложено вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку, которую уже забронировали некоторые путешественники. В воскресенье Литвинова заявила в своем Telegram-канале, что тоже вышла из голодовки.
https://ria.ru/20241129/kruiz-1986492428.html
https://ria.ru/20241127/turizm-1986020629.html
https://ria.ru/20241125/egipet-1985567679.html
антарктида
южный полюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986823123_0:150:1100:975_1920x0_80_0_0_5a6911b72bc022d01ed57c4fb828a9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, южный полюс, происшествия
Антарктида, Южный полюс, Происшествия
Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией

Устроившая голодовку туристка Литвинова урегулировала спор с Swan Hellenic

© Наталья Литвинова/VKНаталья Литвинова
Наталья Литвинова - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Наталья Литвинова/VK
Наталья Литвинова
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, требуя полной компенсации за сорванный тур, рассказала РИА Новости, что урегулировала свой спор с компанией.
"Рада сообщить, что все разрешилось. Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет", - сказала Литвинова.
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Российский турист раскрыл причину срыва круиза в Антарктиду
29 ноября, 16:28
Об условиях компенсации она говорить не стала, отметив, что не может их разглашать.
По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию. Судно следует в аргентинскую Ушуайю, где будет устранена неисправность.
В пятницу Литвинова заявляла, что три россиянина на лайнере объявили голодовку после того, как из-за поломки одного из винтов лайнера не состоялось посещение Южного полюса. Позднее двое из них отказались от голодовки из-за плохого самочувствия.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Российским туристам посоветовали покупать доллары нового образца
27 ноября, 15:53
В разговоре с РИА Новости она заявила, что мечтала о круизе много лет, копила деньги, должно было быть 15 точек высадки на островах и в самой Антарктиде, но их было всего три. Литвинову не устраивали условия компенсации, и она выдвинула компании Swan Hellenic, которой принадлежит судно, требования в письменном виде о том, что в качестве компенсации хочет круиз в Антарктиду в течение двух ближайших лет, чтобы самой подобрать дату и время, и возмещение транспортных расходов.
Компания Swan Hellenic 29 ноября сообщила РИА Новости со ссылкой на гендиректора Андреа Зито, что урегулировала конфликт с россиянами, объявившими голодовку, всем пассажирам предложено вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку, которую уже забронировали некоторые путешественники.
В воскресенье Литвинова заявила в своем Telegram-канале, что тоже вышла из голодовки.
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами
25 ноября, 13:08
 
АнтарктидаЮжный полюсПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала