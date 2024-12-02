https://ria.ru/20241202/layner-1986795899.html

Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией

Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией - РИА Новости, 02.12.2024

Туристка, объявлявшая голодовку на круизе, урегулировала спор с компанией

Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, требуя полной компенсации за сорванный тур,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T08:49

2024-12-02T08:49

2024-12-02T11:27

антарктида

южный полюс

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, требуя полной компенсации за сорванный тур, рассказала РИА Новости, что урегулировала свой спор с компанией. "Рада сообщить, что все разрешилось. Достигнута договоренность с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет", - сказала Литвинова. Об условиях компенсации она говорить не стала, отметив, что не может их разглашать. По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию. Судно следует в аргентинскую Ушуайю, где будет устранена неисправность. В пятницу Литвинова заявляла, что три россиянина на лайнере объявили голодовку после того, как из-за поломки одного из винтов лайнера не состоялось посещение Южного полюса. Позднее двое из них отказались от голодовки из-за плохого самочувствия. В разговоре с РИА Новости она заявила, что мечтала о круизе много лет, копила деньги, должно было быть 15 точек высадки на островах и в самой Антарктиде, но их было всего три. Литвинову не устраивали условия компенсации, и она выдвинула компании Swan Hellenic, которой принадлежит судно, требования в письменном виде о том, что в качестве компенсации хочет круиз в Антарктиду в течение двух ближайших лет, чтобы самой подобрать дату и время, и возмещение транспортных расходов. Компания Swan Hellenic 29 ноября сообщила РИА Новости со ссылкой на гендиректора Андреа Зито, что урегулировала конфликт с россиянами, объявившими голодовку, всем пассажирам предложено вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку, которую уже забронировали некоторые путешественники. В воскресенье Литвинова заявила в своем Telegram-канале, что тоже вышла из голодовки.

https://ria.ru/20241129/kruiz-1986492428.html

https://ria.ru/20241127/turizm-1986020629.html

https://ria.ru/20241125/egipet-1985567679.html

антарктида

южный полюс

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антарктида, южный полюс, происшествия