https://ria.ru/20241202/lada-1986868790.html
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России - РИА Новости, 02.12.2024
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России
Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:12
2024-12-02T14:12
2024-12-02T22:55
экономика
авто
россия
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929989499_0:220:3009:1913_1920x0_80_0_0_7f8a865e6ade55e93cb6751722c4528b.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа". "По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.При этом продажи автомобилей Lada в ноябре снизились примерно на 7,7% по сравнению с октябрем, когда было продано 42,9 тысячи машин.Автомобили Lada Largus, продажи которых наращиваются после перезапуска производства, показали кратный рост за месяц. Так, в ноябре пассажирских универсалов было продано 6,4 тысячи, что на 138,7% больше результата октября, продано также 1,9 тысячи фургонов, рост к октябрю составил 105,8%.Lada Vesta в ноябре было продано 8 тысяч. А по итогам января-ноября продано 113,3 тысячи Vesta (на 173,7% больше аналогичного периода прошлого года).Продажи Lada Granta в ноябре составили 14,7 тысячи автомобилей. По итогам января-ноября было продано 190,3 тысячи Granta, что соответствует прошлогоднему уровню. Продажи Lada Niva Legend составили 4,1 тысяч автомобилей (на 17% ниже, чем в октябре текущего года). Lada Niva Travel в ноябре разошлась тиражом в 3,8 тысячи авто, что на 20% ниже октябрьских продаж.В ноябре министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов сообщил, что "АвтоВАЗ" по итогам года планирует выпустить более 520 тысяч автомобилей и показать лучший результат за 15 лет.
https://ria.ru/20241129/avtovaz-1986441535.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929989499_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_53e4445e9be42c543817483db12b96b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в России в ноябре на 9,8%
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении
пресс-службы "АвтоВАЗа".
"По итогам ноября в России
продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lad
a, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
При этом продажи автомобилей Lada в ноябре снизились примерно на 7,7% по сравнению с октябрем, когда было продано 42,9 тысячи машин.
Автомобили Lada Largus, продажи которых наращиваются после перезапуска производства, показали кратный рост за месяц. Так, в ноябре пассажирских универсалов было продано 6,4 тысячи, что на 138,7% больше результата октября, продано также 1,9 тысячи фургонов, рост к октябрю составил 105,8%.
Lada Vesta в ноябре было продано 8 тысяч. А по итогам января-ноября продано 113,3 тысячи Vesta (на 173,7% больше аналогичного периода прошлого года).
Продажи Lada Granta в ноябре составили 14,7 тысячи автомобилей. По итогам января-ноября было продано 190,3 тысячи Granta, что соответствует прошлогоднему уровню. Продажи Lada Niva Legend составили 4,1 тысяч автомобилей (на 17% ниже, чем в октябре текущего года). Lada Niva Travel в ноябре разошлась тиражом в 3,8 тысячи авто, что на 20% ниже октябрьских продаж.
В ноябре министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов сообщил, что "АвтоВАЗ" по итогам года планирует выпустить более 520 тысяч автомобилей и показать лучший результат за 15 лет.