Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.12.2024 (обновлено: 22:55 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/lada-1986868790.html
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России - РИА Новости, 02.12.2024
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России
Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:12
2024-12-02T22:55
экономика
авто
россия
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929989499_0:220:3009:1913_1920x0_80_0_0_7f8a865e6ade55e93cb6751722c4528b.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа". "По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.При этом продажи автомобилей Lada в ноябре снизились примерно на 7,7% по сравнению с октябрем, когда было продано 42,9 тысячи машин.Автомобили Lada Largus, продажи которых наращиваются после перезапуска производства, показали кратный рост за месяц. Так, в ноябре пассажирских универсалов было продано 6,4 тысячи, что на 138,7% больше результата октября, продано также 1,9 тысячи фургонов, рост к октябрю составил 105,8%.Lada Vesta в ноябре было продано 8 тысяч. А по итогам января-ноября продано 113,3 тысячи Vesta (на 173,7% больше аналогичного периода прошлого года).Продажи Lada Granta в ноябре составили 14,7 тысячи автомобилей. По итогам января-ноября было продано 190,3 тысячи Granta, что соответствует прошлогоднему уровню. Продажи Lada Niva Legend составили 4,1 тысяч автомобилей (на 17% ниже, чем в октябре текущего года). Lada Niva Travel в ноябре разошлась тиражом в 3,8 тысячи авто, что на 20% ниже октябрьских продаж.В ноябре министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов сообщил, что "АвтоВАЗ" по итогам года планирует выпустить более 520 тысяч автомобилей и показать лучший результат за 15 лет.
https://ria.ru/20241129/avtovaz-1986441535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929989499_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_53e4445e9be42c543817483db12b96b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России

АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в России в ноябре на 9,8%

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".
"По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
При этом продажи автомобилей Lada в ноябре снизились примерно на 7,7% по сравнению с октябрем, когда было продано 42,9 тысячи машин.
Автомобили Lada Largus, продажи которых наращиваются после перезапуска производства, показали кратный рост за месяц. Так, в ноябре пассажирских универсалов было продано 6,4 тысячи, что на 138,7% больше результата октября, продано также 1,9 тысячи фургонов, рост к октябрю составил 105,8%.
Lada Vesta в ноябре было продано 8 тысяч. А по итогам января-ноября продано 113,3 тысячи Vesta (на 173,7% больше аналогичного периода прошлого года).
Продажи Lada Granta в ноябре составили 14,7 тысячи автомобилей. По итогам января-ноября было продано 190,3 тысячи Granta, что соответствует прошлогоднему уровню. Продажи Lada Niva Legend составили 4,1 тысяч автомобилей (на 17% ниже, чем в октябре текущего года). Lada Niva Travel в ноябре разошлась тиражом в 3,8 тысячи авто, что на 20% ниже октябрьских продаж.
В ноябре министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов сообщил, что "АвтоВАЗ" по итогам года планирует выпустить более 520 тысяч автомобилей и показать лучший результат за 15 лет.
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"АвтоВАЗ" назвал цену Lada Aura и дату начала розничных продаж
29 ноября, 14:10
 
ЭкономикаАвтоРоссияАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала