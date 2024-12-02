https://ria.ru/20241202/lada-1986868790.html

"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России

"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России - РИА Новости, 02.12.2024

"АвтоВАЗ" рассказал о росте продаж автомобилей Lada в России

Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:12

2024-12-02T14:12

2024-12-02T22:55

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли на 9,8% в годовом выражении, до 39,6 тысячи единиц, а за январь-ноябрь рост составил 30,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 417,4 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа". "По итогам ноября в России продано 39 583 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 9,8% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+30,6% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.При этом продажи автомобилей Lada в ноябре снизились примерно на 7,7% по сравнению с октябрем, когда было продано 42,9 тысячи машин.Автомобили Lada Largus, продажи которых наращиваются после перезапуска производства, показали кратный рост за месяц. Так, в ноябре пассажирских универсалов было продано 6,4 тысячи, что на 138,7% больше результата октября, продано также 1,9 тысячи фургонов, рост к октябрю составил 105,8%.Lada Vesta в ноябре было продано 8 тысяч. А по итогам января-ноября продано 113,3 тысячи Vesta (на 173,7% больше аналогичного периода прошлого года).Продажи Lada Granta в ноябре составили 14,7 тысячи автомобилей. По итогам января-ноября было продано 190,3 тысячи Granta, что соответствует прошлогоднему уровню. Продажи Lada Niva Legend составили 4,1 тысяч автомобилей (на 17% ниже, чем в октябре текущего года). Lada Niva Travel в ноябре разошлась тиражом в 3,8 тысячи авто, что на 20% ниже октябрьских продаж.В ноябре министр промышленности и торговли в РФ Антон Алиханов сообщил, что "АвтоВАЗ" по итогам года планирует выпустить более 520 тысяч автомобилей и показать лучший результат за 15 лет.

https://ria.ru/20241129/avtovaz-1986441535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta