https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html
В Госдуме предложили запретить курение на ходу
В Госдуме предложили запретить курение на ходу - РИА Новости, 02.12.2024
В Госдуме предложили запретить курение на ходу
Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запретить курение на ходу,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:03
2024-12-02T10:03
2024-12-02T14:58
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запретить курение на ходу, следует из обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Запрет курения на ходу сделает города более чистыми и приятными для проживания. Помимо этого, запрет будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи. <…> Прошу Вас рассмотреть данное предложение и определить позицию министерства с точки зрения возможности законодательного внесения поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма", — пишет депутат. Сам Хамитов в беседе с РИА Новости назвал главной задачей россиян вырастить здоровое молодое поколение. По его мнению, приобщение к спорту и в целом к здоровому образу жизни с самых ранних лет играет огромную роль в оздоровлении людей. Но, к сожалению, в российском обществе еще распространены вредные привычки, в том числе курение, добавил депутат. "На днях ко мне обратились представители общественных организаций с предложением о запрете курения на ходу. Дело в том, что курение на ходу наносит вред окружающим сразу с нескольких позиций. Это и пассивное курение тех, кто случайно оказался рядом, и загрязнение окружающей среды беспорядочно разбрасываемыми окурками, и негативный пример для детей и молодежи — ведь этот процесс выглядит как простое небрежное действие, не вызывающее никакого отрицательного резонанса (несмотря на запрет курения в общественных местах)", — пояснил он. Хамитов уверен, что в случае принятия эта инициатива поможет сделать россиян более здоровыми, а города — чистыми и комфортными.
https://ria.ru/20240531/rak-1949545764.html
https://ria.ru/20241109/zhaloba-1982782915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, амир хамитов, михаил мурашко, госдума рф, курение
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Амир Хамитов, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Курение
В Госдуме предложили запретить курение на ходу
Депутат Госдумы Хамитов предложил ввести запрет на курение на ходу
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запретить курение на ходу, следует из обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Запрет курения на ходу сделает города более чистыми и приятными для проживания. Помимо этого, запрет будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи. <…> Прошу Вас рассмотреть данное предложение и определить позицию министерства с точки зрения возможности законодательного внесения поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма", — пишет депутат.
Сам Хамитов
в беседе с РИА Новости назвал главной задачей россиян вырастить здоровое молодое поколение. По его мнению, приобщение к спорту и в целом к здоровому образу жизни с самых ранних лет играет огромную роль в оздоровлении людей. Но, к сожалению, в российском обществе еще распространены вредные привычки, в том числе курение, добавил депутат.
"На днях ко мне обратились представители общественных организаций с предложением о запрете курения на ходу. Дело в том, что курение на ходу наносит вред окружающим сразу с нескольких позиций. Это и пассивное курение тех, кто случайно оказался рядом, и загрязнение окружающей среды беспорядочно разбрасываемыми окурками, и негативный пример для детей и молодежи — ведь этот процесс выглядит как простое небрежное действие, не вызывающее никакого отрицательного резонанса (несмотря на запрет курения в общественных местах)", — пояснил он.
Хамитов уверен, что в случае принятия эта инициатива поможет сделать россиян более здоровыми, а города — чистыми и комфортными.