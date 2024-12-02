https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html

В Госдуме предложили запретить курение на ходу

В Госдуме предложили запретить курение на ходу - РИА Новости, 02.12.2024

В Госдуме предложили запретить курение на ходу

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запретить курение на ходу,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:03

2024-12-02T10:03

2024-12-02T14:58

общество

здоровье - общество

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амир хамитов

михаил мурашко

госдума рф

курение

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запретить курение на ходу, следует из обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Запрет курения на ходу сделает города более чистыми и приятными для проживания. Помимо этого, запрет будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи. <…> Прошу Вас рассмотреть данное предложение и определить позицию министерства с точки зрения возможности законодательного внесения поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма", — пишет депутат. Сам Хамитов в беседе с РИА Новости назвал главной задачей россиян вырастить здоровое молодое поколение. По его мнению, приобщение к спорту и в целом к здоровому образу жизни с самых ранних лет играет огромную роль в оздоровлении людей. Но, к сожалению, в российском обществе еще распространены вредные привычки, в том числе курение, добавил депутат. "На днях ко мне обратились представители общественных организаций с предложением о запрете курения на ходу. Дело в том, что курение на ходу наносит вред окружающим сразу с нескольких позиций. Это и пассивное курение тех, кто случайно оказался рядом, и загрязнение окружающей среды беспорядочно разбрасываемыми окурками, и негативный пример для детей и молодежи — ведь этот процесс выглядит как простое небрежное действие, не вызывающее никакого отрицательного резонанса (несмотря на запрет курения в общественных местах)", — пояснил он. Хамитов уверен, что в случае принятия эта инициатива поможет сделать россиян более здоровыми, а города — чистыми и комфортными.

https://ria.ru/20240531/rak-1949545764.html

https://ria.ru/20241109/zhaloba-1982782915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, амир хамитов, михаил мурашко, госдума рф, курение