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В Крыму заявили о неминуемости расплаты Украины за блокаду полуострова - РИА Новости, 02.12.2024
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09:16 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/krym-1986798465.html
В Крыму заявили о неминуемости расплаты Украины за блокаду полуострова
В Крыму заявили о неминуемости расплаты Украины за блокаду полуострова - РИА Новости, 02.12.2024
В Крыму заявили о неминуемости расплаты Украины за блокаду полуострова
Украине придется выплатить ущерб, нанесенный полуострову различными блокадами, срока давности по этим преступлениям не будет, заявил РИА Новости глава крымского РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T09:16
2024-12-02T09:16
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украине придется выплатить ущерб, нанесенный полуострову различными блокадами, срока давности по этим преступлениям не будет, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее он сообщал, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак. "И сколько бы ни прошло времени, мы будем предъявлять эти убытки бенефициарам украинского кризиса. Срока давности их преступлениям нет. Украине придется выплатить ущерб", - сказал Константинов. По его мнению, этот вопрос может быть поднят, в том числе, в случае начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. "Убежден, когда бы ни начались мирные переговоры, тема ущерба, в том числе Крыму, будет живой и дискуссионной. А всё что сможем взыскать - потратим на благо Крыма. Вот на это крымчане могут определённо рассчитывать", - заметил глава парламента.
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украина, владимир константинов, в мире, республика крым
Украина, Владимир Константинов, В мире, Республика Крым
В Крыму заявили о неминуемости расплаты Украины за блокаду полуострова

Глава парламента Крыма Константинов: Украине придется выплатить ущерб от блокад

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Украине придется выплатить ущерб, нанесенный полуострову различными блокадами, срока давности по этим преступлениям не будет, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее он сообщал, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
«
"И сколько бы ни прошло времени, мы будем предъявлять эти убытки бенефициарам украинского кризиса. Срока давности их преступлениям нет. Украине придется выплатить ущерб", - сказал Константинов.
По его мнению, этот вопрос может быть поднят, в том числе, в случае начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
"Убежден, когда бы ни начались мирные переговоры, тема ущерба, в том числе Крыму, будет живой и дискуссионной. А всё что сможем взыскать - потратим на благо Крыма. Вот на это крымчане могут определённо рассчитывать", - заметил глава парламента.
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УкраинаВладимир КонстантиновВ миреРеспублика Крым
 
 
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