Рейтинг@Mail.ru
Пожар в ярославской колонии локализовали - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/koloniya-1986814646.html
Пожар в ярославской колонии локализовали
Пожар в ярославской колонии локализовали - РИА Новости, 02.12.2024
Пожар в ярославской колонии локализовали
Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:44
2024-12-02T10:44
происшествия
рыбинск
ярославская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Локализация на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что возгорание началось с крыши здания. По предварительной информации, пострадавших нет. "Заключенные были перемещены в другой корпус", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html
рыбинск
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыбинск, ярославская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Пожар в ярославской колонии локализовали

Пожар на территории колонии в Рыбинске локализовали на площади 1000 квадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Локализация на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание началось с крыши здания. По предварительной информации, пострадавших нет. "Заключенные были перемещены в другой корпус", - заключил собеседник агентства.
Пожар в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Пожары в исправительных учреждениях России в 2018-2024 годах
3 октября, 17:44
 
ПроисшествияРыбинскЯрославская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала