https://ria.ru/20241202/koloniya-1986814646.html

Пожар в ярославской колонии локализовали

Пожар в ярославской колонии локализовали - РИА Новости, 02.12.2024

Пожар в ярославской колонии локализовали

Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:44

2024-12-02T10:44

2024-12-02T10:44

происшествия

рыбинск

ярославская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Локализация на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что возгорание началось с крыши здания. По предварительной информации, пострадавших нет. "Заключенные были перемещены в другой корпус", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html

рыбинск

ярославская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыбинск, ярославская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)