https://ria.ru/20241202/koloniya-1986814646.html
Пожар в ярославской колонии локализовали
Пожар в ярославской колонии локализовали - РИА Новости, 02.12.2024
Пожар в ярославской колонии локализовали
Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:44
2024-12-02T10:44
2024-12-02T10:44
происшествия
рыбинск
ярославская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Локализация на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что возгорание началось с крыши здания. По предварительной информации, пострадавших нет. "Заключенные были перемещены в другой корпус", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html
рыбинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыбинск, ярославская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Пожар в ярославской колонии локализовали
Пожар на территории колонии в Рыбинске локализовали на площади 1000 квадратов
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пожар на территории исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Локализация на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание началось с крыши здания. По предварительной информации, пострадавших нет. "Заключенные были перемещены в другой корпус", - заключил собеседник агентства.