https://ria.ru/20241202/kobakhidze-1986924472.html

Премьер Грузии рассказал о нападениях на офисы правящей партии по стране

Премьер Грузии рассказал о нападениях на офисы правящей партии по стране - РИА Новости, 02.12.2024

Премьер Грузии рассказал о нападениях на офисы правящей партии по стране

В Грузии представители оппозиции нападают на региональные отделения правящей партии "Грузинская мечта", заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:39

2024-12-02T17:39

2024-12-02T18:17

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

евросоюз

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. В Грузии представители оппозиции нападают на региональные отделения правящей партии "Грузинская мечта", заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе."Вчера пытались поджечь наш офис в Кутаиси, сегодня закидали камнями офис партии в Зестафони и разбили голову одной из женщин, сотруднице офиса", — сказал он.Как отметил премьер, правящая "Грузинская мечта" имеет больше ресурсов, чем все оппозиционные политсилы, поэтому не намерена реагировать на провокации. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, и периодически — слезоточивый газ.По информации МВД Грузии, за участие в беспорядках задержали более 200 человек.Массовые протесты начались в республике после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html

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Обстановка в центре Тбилиси во время оппозиционного митинга Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, которых спецназ оттеснил от парламента, заняли часть центра города и стали там строить баррикады, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-02T17:39 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, евросоюз, саломе зурабишвили