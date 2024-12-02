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В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР
В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР - РИА Новости, 02.12.2024
В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР
Свыше 20 фейковых публикаций, направленных на разжигание конфронтации с КНДР, выявлено на выходных в соцсетях Приморья, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:00
2024-12-02T07:00
2024-12-02T07:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Свыше 20 фейковых публикаций, направленных на разжигание конфронтации с КНДР, выявлено на выходных в соцсетях Приморья, сообщает правительство региона. "За прошедшие выходные в социальных сетях Приморья выявлено более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями. Эти данные являются фейковой информаций. При их подготовке используются различные современные методы, в том числе искусственный интеллект, с помощью которого был подготовлен и распространен в информационное пространство ролик с комментарием старшего помощника главы СУСК России по Приморскому краю по работе со СМИ, подполковника юстиции Авроры Римской", - говорится в сообщении. Отмечается, что информационная атака на Приморье - подготовленный акт "дестабилизации общества и разжигания конфронтации с Северной Кореей". Власти попросили модераторов соцсетей, интернет-медиа, СМИ не распространять подобные информационные вбросы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, приморский край, общество
Технологии, Россия, Приморский край, Общество
В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР
В соцсетях Приморья выявили более 20 фейковых публикаций о КНДР