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В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР - РИА Новости, 02.12.2024
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В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР
В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР - РИА Новости, 02.12.2024
В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР
Свыше 20 фейковых публикаций, направленных на разжигание конфронтации с КНДР, выявлено на выходных в соцсетях Приморья, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:00
2024-12-02T07:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Свыше 20 фейковых публикаций, направленных на разжигание конфронтации с КНДР, выявлено на выходных в соцсетях Приморья, сообщает правительство региона. "За прошедшие выходные в социальных сетях Приморья выявлено более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями. Эти данные являются фейковой информаций. При их подготовке используются различные современные методы, в том числе искусственный интеллект, с помощью которого был подготовлен и распространен в информационное пространство ролик с комментарием старшего помощника главы СУСК России по Приморскому краю по работе со СМИ, подполковника юстиции Авроры Римской", - говорится в сообщении. Отмечается, что информационная атака на Приморье - подготовленный акт "дестабилизации общества и разжигания конфронтации с Северной Кореей". Власти попросили модераторов соцсетей, интернет-медиа, СМИ не распространять подобные информационные вбросы.
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технологии, россия, приморский край, общество
Технологии, Россия, Приморский край, Общество
В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР

В соцсетях Приморья выявили более 20 фейковых публикаций о КНДР

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Свыше 20 фейковых публикаций, направленных на разжигание конфронтации с КНДР, выявлено на выходных в соцсетях Приморья, сообщает правительство региона.
"За прошедшие выходные в социальных сетях Приморья выявлено более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями. Эти данные являются фейковой информаций. При их подготовке используются различные современные методы, в том числе искусственный интеллект, с помощью которого был подготовлен и распространен в информационное пространство ролик с комментарием старшего помощника главы СУСК России по Приморскому краю по работе со СМИ, подполковника юстиции Авроры Римской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информационная атака на Приморье - подготовленный акт "дестабилизации общества и разжигания конфронтации с Северной Кореей". Власти попросили модераторов соцсетей, интернет-медиа, СМИ не распространять подобные информационные вбросы.
Тихорецк - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
21 сентября, 14:28
 
ТехнологииРоссияПриморский крайОбщество
 
 
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