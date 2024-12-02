https://ria.ru/20241202/kndr-1986789489.html

В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР

В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР - РИА Новости, 02.12.2024

В Приморье выявили фейковые публикации по КНДР

Свыше 20 фейковых публикаций, направленных на разжигание конфронтации с КНДР, выявлено на выходных в соцсетях Приморья, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:00

2024-12-02T07:00

2024-12-02T07:00

технологии

россия

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Свыше 20 фейковых публикаций, направленных на разжигание конфронтации с КНДР, выявлено на выходных в соцсетях Приморья, сообщает правительство региона. "За прошедшие выходные в социальных сетях Приморья выявлено более 20 публикаций по КНДР с недостоверными сведениями. Эти данные являются фейковой информаций. При их подготовке используются различные современные методы, в том числе искусственный интеллект, с помощью которого был подготовлен и распространен в информационное пространство ролик с комментарием старшего помощника главы СУСК России по Приморскому краю по работе со СМИ, подполковника юстиции Авроры Римской", - говорится в сообщении. Отмечается, что информационная атака на Приморье - подготовленный акт "дестабилизации общества и разжигания конфронтации с Северной Кореей". Власти попросили модераторов соцсетей, интернет-медиа, СМИ не распространять подобные информационные вбросы.

https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973991397.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, приморский край, общество