https://ria.ru/20241202/kitay-1986940386.html

В Китае обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

В Китае обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля - РИА Новости, 02.12.2024

В Китае обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

США злоупотребляют мерами экспортного контроля и осуществляют одностороннюю травлю, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения США новых ограничений... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:32

2024-12-02T18:32

2024-12-02T18:32

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ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. США злоупотребляют мерами экспортного контроля и осуществляют одностороннюю травлю, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне введения США новых ограничений на продажу чипов в Китай. Как следует из заявления, размещенного на сайте китайского ведомства, 2 декабря США ввели новые меры по контролю за экспортом полупроводников в Китай. В минкоммерции КНР сообщили, что данная мера еще больше ужесточает экспортный контроль за оборудованием для производства полупроводников, чипами памяти и другими товарами в Китай, а также вносит 136 китайских предприятий в список организаций, к которым применяются меры экспортного контроля. "Это образец экономического принуждения и нерыночной практики", - заявили в ведомстве. "США говорят одно, а делают другое, продолжают обобщать концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля и осуществляют одностороннюю травлю. Китай выражает решительный протест", - говорится в заявлении. Действия США, как отметили в минкоммерции, окажут серьезное воздействие на глобальную полупроводниковую промышленность, включая американские компании. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - добавили в ведомстве. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.

https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html

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