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В Китае прокомментировали слова Трампа о "100-процентных пошлинах"
В Китае прокомментировали слова Трампа о "100-процентных пошлинах" - РИА Новости, 02.12.2024
В Китае прокомментировали слова Трампа о "100-процентных пошлинах"
Доллар вредит глобальной стабильности и подрывает международный порядок, БРИКС разрабатывает более инклюзивную и справедливую финансовую систему, заявил... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:12
2024-12-02T19:12
2024-12-02T19:12
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Доллар вредит глобальной стабильности и подрывает международный порядок, БРИКС разрабатывает более инклюзивную и справедливую финансовую систему, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя слова выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа о введении "100% пошлин" для всех стран-участниц БРИКС. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "США давно используют гегемонию доллара для того, чтобы переносить кризисы (на другие страны - ред.), распространять американскую инфляцию в других частях света, они сделали его геополитическим инструментом, который вредит международной экономической и финансовой стабильности, а также подрывает международный порядок", - заявил Лю Пэнъюй в комментарии американскому изданию Newsweek. Как отметил представитель посольства КНР, в отличие от США БРИКС продолжит продвигать экономическое сотрудничество и финансовую систему, которая является "более инклюзивной и справедливой". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может усилить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.
https://ria.ru/20241202/tramp-1986865077.html
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сша, китай, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, экономика
США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Экономика
В Китае прокомментировали слова Трампа о "100-процентных пошлинах"
Посольство КНР в США: доллар вредит глобальной стабильности и подрывает порядок