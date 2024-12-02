https://ria.ru/20241202/kitaj-1986925261.html

Ван И на переговорах с Бербок призвал отбросить менталитет холодной войны

Ван И на переговорах с Бербок призвал отбросить менталитет холодной войны - РИА Новости, 02.12.2024

Ван И на переговорах с Бербок призвал отбросить менталитет холодной войны

Китай и Германия должны отказаться от устаревшего менталитета конфронтации времен холодной войны и совместно противостоять глобальным вызовам, заявил глава МИД... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:44

2024-12-02T17:44

2024-12-02T18:00

в мире

китай

германия

ван и (политик)

анналена бербок

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ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Китай и Германия должны отказаться от устаревшего менталитета конфронтации времен холодной войны и совместно противостоять глобальным вызовам, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Пекине. По словам Ван И, которые приводит официальный сайт МИД КНР в понедельник, Китай и Германия, будучи второй и третьей экономиками мира, должны преодолеть внешнее вмешательство, твердо придерживаться основного направления на сотрудничество и диалог. "(Должны - ред.) отбросить устаревший менталитет конфронтации времен холодной войны, совместно противостоять внешним рискам, совместно реагировать на глобальные вызовы, прикладывать усилия для того, чтобы играть роль драйверов делового сотрудничества, инициаторов открытого развития, демонстрировать пример многосторонности", - сказал Ван И. Как отметил Ван И, Пекин и Берлин в хаотичной международной обстановке должны продемонстрировать ответственность крупных держав. По словам дипломата, несмотря на то, что между Китаем и Германией существуют разногласия, они не должны быть препятствием для сотрудничества и поводом для конфронтации. Ван И также добавил, что китайско-германские отношения не нацелены на третьи стороны и не должны подвергаться влиянию со стороны третьих сторон. В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису. Бербок выразил надежду, что Китай, будучи партнером Европы, будет играть активную роль в урегулировании. Ван И всесторонне изложил позицию Китая по содействию миру и переговорам.

https://ria.ru/20241028/berbok-1980567314.html

https://ria.ru/20241202/berbok-1986824192.html

китай

германия

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в мире, китай, германия, ван и (политик), анналена бербок