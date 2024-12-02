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Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев
Киев платит за дружбы с Западом жизнями украинцев, заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:48
2024-12-02T15:48
2024-12-02T15:48
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев платит за дружбы с Западом жизнями украинцев, заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на публикацию канцлера ФРГ Олафа Шольца после визита на Украину. К опубликованному фото с Владимиром Зеленским он приписал: "Мы на вашей стороне"."Почему цена дружбы Украины с вами должна измеряться числом погибших?" — задалась вопросом украинская журналистка.В понедельник Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Зеленским.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20241202/germaniya-1986821025.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, НАТО
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев
Журналистка Панченко: цена дружбы Киева с ФРГ измеряется в погибших украинцах