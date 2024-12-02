Рейтинг@Mail.ru
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/kiev-1986894110.html
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев - РИА Новости, 02.12.2024
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев
Киев платит за дружбы с Западом жизнями украинцев, заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:48
2024-12-02T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
киев
олаф шольц
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866406_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_473c36b480c71a5319594c94e334d30e.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев платит за дружбы с Западом жизнями украинцев, заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на публикацию канцлера ФРГ Олафа Шольца после визита на Украину. К опубликованному фото с Владимиром Зеленским он приписал: "Мы на вашей стороне"."Почему цена дружбы Украины с вами должна измеряться числом погибших?" — задалась вопросом украинская журналистка.В понедельник Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Зеленским.В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20241202/germaniya-1986821025.html
https://ria.ru/20241202/sholts-1986836986.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c3ffe0b02fc334f7b00fa4f32e593a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, НАТО
Шольцу задали неудобный вопрос после визита в Киев

Журналистка Панченко: цена дружбы Киева с ФРГ измеряется в погибших украинцах

© AP Photo / Efrem LukatskyКанцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев платит за дружбы с Западом жизнями украинцев, заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
Так она отреагировала на публикацию канцлера ФРГ Олафа Шольца после визита на Украину. К опубликованному фото с Владимиром Зеленским он приписал: "Мы на вашей стороне".
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"План не сработал": немецкий генерал сделал заявление об СВО
Вчера, 11:18
"Почему цена дружбы Украины с вами должна измеряться числом погибших?" — задалась вопросом украинская журналистка.
В понедельник Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Зеленским.
В пятницу канцлер ФРГ провел телефонный разговор с главой киевского режима и обсудил военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Шольц в ходе телефонного разговора заверил его, что Берлин продолжит оказывать Киеву военную поддержку, сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время отправления в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Растущая опасность": решение Шольца по Украине вызвало гнев у немцев
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаКиевОлаф ШольцВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала