https://ria.ru/20241202/khanter-1986834432.html

Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ

Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ

Президент США Джо Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение мог принять РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:51

2024-12-02T13:51

2024-12-02T13:51

в мире

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дональд трамп

хантер байден

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей, пишет газета Guardian. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Как сообщается, Байден месяцами мучался вопросом о том, что же делать. Чаша весов, почти наверняка, склонилась после победы Трампа... Байден обычно прислушивается к советам близких родственников и, вероятно, принял решение после обсуждения во время семейных выходных по случаю Дня благодарения", - пишет издание. По мнению Guardian, Байден не мог вынести мысли о том, что его сын будет оставлен на милость "нацеленного на возмездие" минюста при Трампе. Ранее портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Байден запланировал помилование своего сына Хантера более трех месяцев назад, а сын знал о намерении отца.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html

https://ria.ru/20240906/ekspert-1971031060.html

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