Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ
Guardian: Байден принял решение помиловать Хантера после победы Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей, пишет газета Guardian.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
"Как сообщается, Байден месяцами мучался вопросом о том, что же делать. Чаша весов, почти наверняка, склонилась после победы Трампа... Байден обычно прислушивается к советам близких родственников и, вероятно, принял решение после обсуждения во время семейных выходных по случаю Дня благодарения", - пишет издание.
По мнению Guardian, Байден не мог вынести мысли о том, что его сын будет оставлен на милость "нацеленного на возмездие" минюста при Трампе.
Ранее портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Байден запланировал помилование своего сына Хантера более трех месяцев назад, а сын знал о намерении отца.
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