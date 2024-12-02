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Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
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13:51 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/khanter-1986834432.html
Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ
Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024
Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ
Президент США Джо Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение мог принять РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:51
2024-12-02T13:51
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей, пишет газета Guardian. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Как сообщается, Байден месяцами мучался вопросом о том, что же делать. Чаша весов, почти наверняка, склонилась после победы Трампа... Байден обычно прислушивается к советам близких родственников и, вероятно, принял решение после обсуждения во время семейных выходных по случаю Дня благодарения", - пишет издание. По мнению Guardian, Байден не мог вынести мысли о том, что его сын будет оставлен на милость "нацеленного на возмездие" минюста при Трампе. Ранее портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Байден запланировал помилование своего сына Хантера более трех месяцев назад, а сын знал о намерении отца.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден
Байден решил помиловать своего сына после победы Трампа, заявили СМИ

Guardian: Байден принял решение помиловать Хантера после победы Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вероятно, начал склоняться к помилованию своего сына Хантера после победы Дональда Трампа на выборах в США, а само решение мог принять во время празднования Дня благодарения с семьей, пишет газета Guardian.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Выигравший президентские выборы Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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"Как сообщается, Байден месяцами мучался вопросом о том, что же делать. Чаша весов, почти наверняка, склонилась после победы Трампа... Байден обычно прислушивается к советам близких родственников и, вероятно, принял решение после обсуждения во время семейных выходных по случаю Дня благодарения", - пишет издание.
По мнению Guardian, Байден не мог вынести мысли о том, что его сын будет оставлен на милость "нацеленного на возмездие" минюста при Трампе.
Ранее портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Байден запланировал помилование своего сына Хантера более трех месяцев назад, а сын знал о намерении отца.
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