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Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год
Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год - РИА Новости, 02.12.2024
Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:10
2024-12-02T02:10
2024-12-02T02:10
экономика
многодетные семьи
налоги
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда получит деньги, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.Выплата рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке шесть процентов. "Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке семь процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", — объясняет юрист.Правда, полагается она не всем. Для ее получения доход на каждого члена семьи должен быть не более полутора прожиточных минимумов в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов. Получить деньги можно, подав в Социальный фонд заявление в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода. Дополнительные документы и сроки перечисления средств будут определены позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году.
https://ria.ru/20240529/nalog-1949055528.html
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экономика, многодетные семьи, налоги, кешбэк
Экономика, Многодетные семьи, Налоги, Кешбэк
Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год
Юрист Канишевская рассказала, как получить налоговую выплату семьям с детьми
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда получит деньги, рассказала в интервью
агентству "Прайм" руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.
Выплата рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке шесть процентов.
"Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке семь процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", — объясняет юрист.
Правда, полагается она не всем. Для ее получения доход на каждого члена семьи должен быть не более полутора прожиточных минимумов в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов.
Получить деньги можно, подав в Социальный фонд заявление в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода. Дополнительные документы и сроки перечисления средств будут определены позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году.