https://ria.ru/20241202/keshbek-1986778583.html

Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год

Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год - РИА Новости, 02.12.2024

Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:10

2024-12-02T02:10

2024-12-02T02:10

экономика

многодетные семьи

налоги

кешбэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_17fa31dd7812c4617eebdeab5c943057.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда получит деньги, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.Выплата рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке шесть процентов. "Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке семь процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", — объясняет юрист.Правда, полагается она не всем. Для ее получения доход на каждого члена семьи должен быть не более полутора прожиточных минимумов в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов. Получить деньги можно, подав в Социальный фонд заявление в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода. Дополнительные документы и сроки перечисления средств будут определены позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году.

https://ria.ru/20240529/nalog-1949055528.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, многодетные семьи, налоги, кешбэк