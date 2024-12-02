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Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год - РИА Новости, 02.12.2024
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02:10 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/keshbek-1986778583.html
Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год
Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год - РИА Новости, 02.12.2024
Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:10
2024-12-02T02:10
экономика
многодетные семьи
налоги
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда получит деньги, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель налоговой практики K&amp;P.Group Виктория Канишевская.Выплата рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке шесть процентов. "Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке семь процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", — объясняет юрист.Правда, полагается она не всем. Для ее получения доход на каждого члена семьи должен быть не более полутора прожиточных минимумов в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов. Получить деньги можно, подав в Социальный фонд заявление в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода. Дополнительные документы и сроки перечисления средств будут определены позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году.
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экономика, многодетные семьи, налоги, кешбэк
Экономика, Многодетные семьи, Налоги, Кешбэк
Раскрыто, кому государство вернет "налоговый кэшбек" за 2025 год

Юрист Канишевская рассказала, как получить налоговую выплату семьям с детьми

© iStock.com / fizkesРассчет налога
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / fizkes
Рассчет налога . Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Закон, предусматривающий новую семейную выплату для ряда россиян с двумя и более детей, вступает в силу с 2025 года. Кто и когда получит деньги, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская.
Выплата рассчитывается в виде разницы между расчетным годовым НДФЛ и НДФЛ по ставке шесть процентов.
"Возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке семь процентов с облагаемых доходов. Поэтому ее иногда называют "налоговым кэшбеком", — объясняет юрист.
Правда, полагается она не всем. Для ее получения доход на каждого члена семьи должен быть не более полутора прожиточных минимумов в регионе, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество претендентов.
Получить деньги можно, подав в Социальный фонд заявление в срок с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом получения облагаемого НДФЛ дохода. Дополнительные документы и сроки перечисления средств будут определены позже. Таким образом, первые выплаты придут лишь в 2026 году.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Госдуме оценили идею налогового "кэшбека" для семей с детьми
29 мая, 09:21
 
ЭкономикаМногодетные семьиНалогиКешбэк
 
 
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