Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:40 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/kazahstan-1986891360.html
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов - РИА Новости, 02.12.2024
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов
Казахстанские кардиохирурги разработали устройство, которое поддерживает жизнеспособность органов для трансплантации в течение суток, сообщает в понедельник... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:40
2024-12-02T15:40
наука
казахстан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947207499_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_6ed4477b2fba188d512d9893a85908e1.jpg
АЛМА-АТА, 2 дек – РИА Новости. Казахстанские кардиохирурги разработали устройство, которое поддерживает жизнеспособность органов для трансплантации в течение суток, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики. "В Казахстане разработано устройство для сохранения органов в целях трансплантации. Специалисты разрабатывают технологии для сохранения бьющегося сердца, а также "дышащих" легких и функционирующей печени. В будущем планируется расширение на почки. Орган можно будет сохранять в жизнеспособном состоянии минимум 24 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что на данный момент только одно устройство американской компании TransMedics обеспечивает безопасное и эффективное сохранение жизнеспособности донорских органов. "Главное отличие нашего устройства от американского в том, что оно подразумевает более длительную поддержку для изолированного органа, и в отличие от американского аналога в нашей системе предусмотрено лечение органа на протяжении всего периода сохранения жизнедеятельности вне организма", - приводятся в сообщении слова директора клинического академического департамента "Кардиохирургия" корпоративного фонда University Medical Center Тимура Лесбекова. Кардиохирург добавил, что с помощью ультразвукового исследования и внутрисосудистого обследования артерий, питающих сердце, можно оценить состояние донорского органа и убедиться в его сохранности. По словам Лесбекова, такие методы позволяет исключить риск отторжения или дисфункции трансплантата, обеспечивая безопасность для реципиента.
https://ria.ru/20240731/ufa-1963126095.html
https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952288116.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947207499_351:0:2083:1299_1920x0_80_0_0_c10bc82f933d506f2ad1f52f0b51e0f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире
Наука, Казахстан, В мире
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов

В Казахстане разработали устройство для сохранения органов для трансплантации

© iStock.com / gorodenkoffДевушка-ученый во время работы в лаборатории
Девушка-ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка-ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 2 дек – РИА Новости. Казахстанские кардиохирурги разработали устройство, которое поддерживает жизнеспособность органов для трансплантации в течение суток, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Казахстане разработано устройство для сохранения органов в целях трансплантации. Специалисты разрабатывают технологии для сохранения бьющегося сердца, а также "дышащих" легких и функционирующей печени. В будущем планируется расширение на почки. Орган можно будет сохранять в жизнеспособном состоянии минимум 24 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Девочке сделали первую операцию на костном мозге в Республиканском детском центре онкологии и гематологии в Уфе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга
31 июля, 11:21
Сообщается, что на данный момент только одно устройство американской компании TransMedics обеспечивает безопасное и эффективное сохранение жизнеспособности донорских органов.
"Главное отличие нашего устройства от американского в том, что оно подразумевает более длительную поддержку для изолированного органа, и в отличие от американского аналога в нашей системе предусмотрено лечение органа на протяжении всего периода сохранения жизнедеятельности вне организма", - приводятся в сообщении слова директора клинического академического департамента "Кардиохирургия" корпоративного фонда University Medical Center Тимура Лесбекова.
Кардиохирург добавил, что с помощью ультразвукового исследования и внутрисосудистого обследования артерий, питающих сердце, можно оценить состояние донорского органа и убедиться в его сохранности. По словам Лесбекова, такие методы позволяет исключить риск отторжения или дисфункции трансплантата, обеспечивая безопасность для реципиента.
Церемония вручения государственных премий в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Группа ученых получила госпремию за разработку технологий трансплантации
11 июня, 21:38
 
НаукаКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала