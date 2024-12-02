https://ria.ru/20241202/kazahstan-1986891360.html
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов - РИА Новости, 02.12.2024
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов
Казахстанские кардиохирурги разработали устройство, которое поддерживает жизнеспособность органов для трансплантации в течение суток, сообщает в понедельник... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:40
2024-12-02T15:40
2024-12-02T15:40
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АЛМА-АТА, 2 дек – РИА Новости. Казахстанские кардиохирурги разработали устройство, которое поддерживает жизнеспособность органов для трансплантации в течение суток, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики. "В Казахстане разработано устройство для сохранения органов в целях трансплантации. Специалисты разрабатывают технологии для сохранения бьющегося сердца, а также "дышащих" легких и функционирующей печени. В будущем планируется расширение на почки. Орган можно будет сохранять в жизнеспособном состоянии минимум 24 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что на данный момент только одно устройство американской компании TransMedics обеспечивает безопасное и эффективное сохранение жизнеспособности донорских органов. "Главное отличие нашего устройства от американского в том, что оно подразумевает более длительную поддержку для изолированного органа, и в отличие от американского аналога в нашей системе предусмотрено лечение органа на протяжении всего периода сохранения жизнедеятельности вне организма", - приводятся в сообщении слова директора клинического академического департамента "Кардиохирургия" корпоративного фонда University Medical Center Тимура Лесбекова. Кардиохирург добавил, что с помощью ультразвукового исследования и внутрисосудистого обследования артерий, питающих сердце, можно оценить состояние донорского органа и убедиться в его сохранности. По словам Лесбекова, такие методы позволяет исключить риск отторжения или дисфункции трансплантата, обеспечивая безопасность для реципиента.
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казахстан, в мире
В Казахстане разработали устройство для сохранения донорских органов
В Казахстане разработали устройство для сохранения органов для трансплантации
АЛМА-АТА, 2 дек – РИА Новости.
Казахстанские кардиохирурги разработали устройство, которое поддерживает жизнеспособность органов для трансплантации в течение суток, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики
.
"В Казахстане
разработано устройство для сохранения органов в целях трансплантации. Специалисты разрабатывают технологии для сохранения бьющегося сердца, а также "дышащих" легких и функционирующей печени. В будущем планируется расширение на почки. Орган можно будет сохранять в жизнеспособном состоянии минимум 24 часа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что на данный момент только одно устройство американской компании TransMedics обеспечивает безопасное и эффективное сохранение жизнеспособности донорских органов.
"Главное отличие нашего устройства от американского в том, что оно подразумевает более длительную поддержку для изолированного органа, и в отличие от американского аналога в нашей системе предусмотрено лечение органа на протяжении всего периода сохранения жизнедеятельности вне организма", - приводятся в сообщении слова директора клинического академического департамента "Кардиохирургия" корпоративного фонда University Medical Center Тимура Лесбекова.
Кардиохирург добавил, что с помощью ультразвукового исследования и внутрисосудистого обследования артерий, питающих сердце, можно оценить состояние донорского органа и убедиться в его сохранности. По словам Лесбекова, такие методы позволяет исключить риск отторжения или дисфункции трансплантата, обеспечивая безопасность для реципиента.