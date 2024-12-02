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Более 35 тысяч жителей Верхневолжья оформили "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 02.12.2024
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Тверская область
 
16:00 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/karta-1986896845.html
Более 35 тысяч жителей Верхневолжья оформили "Пушкинскую карту"
Более 35 тысяч жителей Верхневолжья оформили "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 02.12.2024
Более 35 тысяч жителей Верхневолжья оформили "Пушкинскую карту"
В Тверской области продолжается реализация федерального проекта "Пушкинская карта", в настоящее время ее оформили свыше 35 тысяч молодых людей, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:00
2024-12-02T16:00
тверская область
владимир путин
игорь руденя
россия
тверская область
пушкинская карта
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Тверской области продолжается реализация федерального проекта "Пушкинская карта", в настоящее время ее оформили свыше 35 тысяч молодых людей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Пушкинская карта" расширяет возможности для культурного развития молодежи от 14 до 22 лет. Программа была запущена 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Культура". Ее цели – повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости организаций культуры. "Проект "Пушкинская карта" не только позволяет молодежи приобщиться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и дает новый импульс развитию всей отрасли", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. Молодые люди могут бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, филармонии и другие учреждения культуры, которые являются участниками программы. "Пушкинская карта" – это банковская карта, на которую государство каждый год перечисляет 5 000 рублей, 2 000 из которых можно потратить на поход в кино. В Верхневолжье в программе участвуют все государственные учреждения, подведомственные министерству культуры Тверской области. Подключаются к программе и основные культурно-досуговые учреждения тверского региона, в том числе с новыми формами проведения просветительских, образовательных и познавательных проектов. Это лекции, мастер-классы, отчетные концерты любительских коллективов, праздничные концерты, спектакли любительских театров, выставки мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества. Для оформления "Пушкинской карты" необходимы паспорт и СНИЛС. Выпустить можно как виртуальную, так и пластиковую карту.
https://ria.ru/20241128/verhnevolzhe-1986261034.html
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владимир путин, игорь руденя, россия, тверская область, пушкинская карта
Тверская область, Владимир Путин, Игорь Руденя, Россия, Тверская область, Пушкинская карта
Более 35 тысяч жителей Верхневолжья оформили "Пушкинскую карту"

В Верхневолжье "Пушкинскую карту" оформили более 35 тысяч молодых людей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Тверской области продолжается реализация федерального проекта "Пушкинская карта", в настоящее время ее оформили свыше 35 тысяч молодых людей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Пушкинская карта" расширяет возможности для культурного развития молодежи от 14 до 22 лет. Программа была запущена 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Культура". Ее цели – повышение культурного уровня подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой личности, а также увеличение посещаемости организаций культуры.
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"Проект "Пушкинская карта" не только позволяет молодежи приобщиться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и дает новый импульс развитию всей отрасли", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Молодые люди могут бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, филармонии и другие учреждения культуры, которые являются участниками программы.
"Пушкинская карта" – это банковская карта, на которую государство каждый год перечисляет 5 000 рублей, 2 000 из которых можно потратить на поход в кино.
В Верхневолжье в программе участвуют все государственные учреждения, подведомственные министерству культуры Тверской области. Подключаются к программе и основные культурно-досуговые учреждения тверского региона, в том числе с новыми формами проведения просветительских, образовательных и познавательных проектов. Это лекции, мастер-классы, отчетные концерты любительских коллективов, праздничные концерты, спектакли любительских театров, выставки мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества.
Для оформления "Пушкинской карты" необходимы паспорт и СНИЛС. Выпустить можно как виртуальную, так и пластиковую карту.
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