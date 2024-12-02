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Губернатор Камчатки потребовал сменить главу сети аптек - РИА Новости, 02.12.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
11:01 02.12.2024 (обновлено: 11:02 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/kamchatka-1986817682.html
Губернатор Камчатки потребовал сменить главу сети аптек
Губернатор Камчатки потребовал сменить главу сети аптек - РИА Новости, 02.12.2024
Губернатор Камчатки потребовал сменить главу сети аптек
Губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал от руководства местного минздрава сменить руководителя региональной сети аптек "Камчатфармация" из-за дефицита... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:01
2024-12-02T11:02
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал от руководства местного минздрава сменить руководителя региональной сети аптек "Камчатфармация" из-за дефицита лекарств, сообщает пресс-служба правительства края. "Губернатор Владимир Солодов по итогам проверки ассортимента лекарств в государственной аптеке № 36 в селе Усть-Большерецк, а также после многочисленных жалоб жителей других районов потребовал от минздрава региона сменить руководство ГУП "Камчатфармация" из-за плохой организации работы предприятия. Глава субъекта назвал ассортимент аптеки катастрофическим и поставил задачу министру здравоохранения края Александру Гашкову обеспечить аптеку лекарствами для продажи в розницу до 9 декабря", - говорится в сообщении. Также губернатора возмутил факт, что руководство "Камчатфармации" не предусмотрело замену фармацевту аптеки в Усть-Больщерецке при уходе аптекаря в отпуск. Сейчас аптека закрыта, так как единственный ее работник на отдыхе до 9 декабря. ГУП "Камчатфармация" является старейшим фармацевтическим предприятием Камчатки. В состав предприятия входят более 10 аптек и аптечных пунктов, часть из которых расположены в Петропаловске-Камчатском, а часть в районах области – Тигильском, Усть-Большерецком, Алеутском и Быстринском. Помимо розничной торговли предприятие обслуживает по бесплатным рецептам льготников.
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камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов
Губернатор Камчатки потребовал сменить главу сети аптек

Губернатор Солодов потребовал сменить главу сети аптек из-за дефицита лекарств

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек – РИА Новости️. Губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал от руководства местного минздрава сменить руководителя региональной сети аптек "Камчатфармация" из-за дефицита лекарств, сообщает пресс-служба правительства края.
"Губернатор Владимир Солодов по итогам проверки ассортимента лекарств в государственной аптеке № 36 в селе Усть-Большерецк, а также после многочисленных жалоб жителей других районов потребовал от минздрава региона сменить руководство ГУП "Камчатфармация" из-за плохой организации работы предприятия. Глава субъекта назвал ассортимент аптеки катастрофическим и поставил задачу министру здравоохранения края Александру Гашкову обеспечить аптеку лекарствами для продажи в розницу до 9 декабря", - говорится в сообщении.
Также губернатора возмутил факт, что руководство "Камчатфармации" не предусмотрело замену фармацевту аптеки в Усть-Больщерецке при уходе аптекаря в отпуск. Сейчас аптека закрыта, так как единственный ее работник на отдыхе до 9 декабря.
ГУП "Камчатфармация" является старейшим фармацевтическим предприятием Камчатки. В состав предприятия входят более 10 аптек и аптечных пунктов, часть из которых расположены в Петропаловске-Камчатском, а часть в районах области – Тигильском, Усть-Большерецком, Алеутском и Быстринском. Помимо розничной торговли предприятие обслуживает по бесплатным рецептам льготников.
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Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир Солодов
 
 
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