Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам пусковых установок "Хезболлы" по всему Ливан
© AP Photo / Hussein MallaДым от авиаудара Израиля в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым от авиаудара Израиля в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по различной инфраструктуре и десяткам пусковых установок ливанского шиитского движения "Хезболлах" по всему Ливану.
"ВВС Израиля нанесли удар по террористам "Хезболлах", десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" в районе Бергхоз на юге Ливана вскоре после запуска двух снарядов в сторону горы Дов", - говорится в сообщении армии.
ЦАХАЛ отмечает, что обстрелы со стороны "Хезболлах" в понедельник вечером представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязательства и остановили деятельность "Хезболлах". Сам же Израиль по-прежнему обязуется выполнять условия соглашения о прекращении огня в Ливане.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.