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Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 02.12.2024
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23:44 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/izrail-1986985046.html
Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 02.12.2024
Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по различной инфраструктуре и десяткам пусковых установок ливанского шиитского... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:44
2024-12-02T23:44
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по различной инфраструктуре и десяткам пусковых установок ливанского шиитского движения "Хезболлах" по всему Ливану. "ВВС Израиля нанесли удар по террористам "Хезболлах", десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" в районе Бергхоз на юге Ливана вскоре после запуска двух снарядов в сторону горы Дов", - говорится в сообщении армии. ЦАХАЛ отмечает, что обстрелы со стороны "Хезболлах" в понедельник вечером представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязательства и остановили деятельность "Хезболлах". Сам же Израиль по-прежнему обязуется выполнять условия соглашения о прекращении огня в Ливане. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html
https://ria.ru/20241202/izrail-1986854579.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам пусковых установок "Хезболлы" по всему Ливан

© AP Photo / Hussein MallaДым от авиаудара Израиля в Ливане
Дым от авиаудара Израиля в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым от авиаудара Израиля в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по различной инфраструктуре и десяткам пусковых установок ливанского шиитского движения "Хезболлах" по всему Ливану.
"ВВС Израиля нанесли удар по террористам "Хезболлах", десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" в районе Бергхоз на юге Ливана вскоре после запуска двух снарядов в сторону горы Дов", - говорится в сообщении армии.
Здание ливанского парламента, Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия
Вчера, 16:09
ЦАХАЛ отмечает, что обстрелы со стороны "Хезболлах" в понедельник вечером представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязательства и остановили деятельность "Хезболлах". Сам же Израиль по-прежнему обязуется выполнять условия соглашения о прекращении огня в Ливане.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага Израиля - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Израиль заявил, что не нарушает перемирие с Ливаном
Вчера, 13:52
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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