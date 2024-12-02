https://ria.ru/20241202/izrail-1986985046.html

Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 02.12.2024

Израиль заявил об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по различной инфраструктуре и десяткам пусковых установок ливанского шиитского... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:44

2024-12-02T23:44

2024-12-02T23:44

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов по различной инфраструктуре и десяткам пусковых установок ливанского шиитского движения "Хезболлах" по всему Ливану. "ВВС Израиля нанесли удар по террористам "Хезболлах", десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" в районе Бергхоз на юге Ливана вскоре после запуска двух снарядов в сторону горы Дов", - говорится в сообщении армии. ЦАХАЛ отмечает, что обстрелы со стороны "Хезболлах" в понедельник вечером представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязательства и остановили деятельность "Хезболлах". Сам же Израиль по-прежнему обязуется выполнять условия соглашения о прекращении огня в Ливане. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.

https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)