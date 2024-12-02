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Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане - РИА Новости, 02.12.2024
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22:01 02.12.2024 (обновлено: 22:09 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/izrail-1986975938.html
Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане
Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане - РИА Новости, 02.12.2024
Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в данный момент наносит удары по "террористическим целям" в Ливане. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:01
2024-12-02T22:09
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в данный момент наносит удары по "террористическим целям" в Ливане."ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в Ливане. Подробности будут позднее", - говорится в сообщении армии.Ранее в понедельник израильский БПЛА нанес удар в районе населенного пункта Марджаюн на юге Ливана, в результате погиб один человек. На северо-востоке Ливана рядом с сирийской границей атаке подвергся блокпост ливанской армии, один военнослужащий получил ранения.Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли предупредительный огонь по позиции армии Ливана на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе.Спикер ливанского парламента Набих Берри в понедельник призвал комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана. Спикер отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html
https://ria.ru/20241202/turtsija-1986946328.html
https://ria.ru/20241202/izrail-1986854579.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хезболла
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла
Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане

ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по террористическим целям в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в данный момент наносит удары по "террористическим целям" в Ливане.
"ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в Ливане. Подробности будут позднее", - говорится в сообщении армии.
Здание ливанского парламента, Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Ливане призвали заставить Израиль прекратить нарушения перемирия
Вчера, 16:09
Ранее в понедельник израильский БПЛА нанес удар в районе населенного пункта Марджаюн на юге Ливана, в результате погиб один человек. На северо-востоке Ливана рядом с сирийской границей атаке подвергся блокпост ливанской армии, один военнослужащий получил ранения.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли предупредительный огонь по позиции армии Ливана на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе.
Спикер ливанского парламента Набих Берри в понедельник призвал комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана. Спикер отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Турция пока не видела у Израиля выполнения обещаний по Газе, заявил Эрдоган
Вчера, 19:00
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага Израиля - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Израиль заявил, что не нарушает перемирие с Ливаном
Вчера, 13:52
 
В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Хезболла
 
 
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