https://ria.ru/20241202/izrail-1986975938.html

Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане

Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане - РИА Новости, 02.12.2024

Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в данный момент наносит удары по "террористическим целям" в Ливане. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:01

2024-12-02T22:01

2024-12-02T22:09

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армия обороны израиля (цахал)

хезболла

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в данный момент наносит удары по "террористическим целям" в Ливане."ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в Ливане. Подробности будут позднее", - говорится в сообщении армии.Ранее в понедельник израильский БПЛА нанес удар в районе населенного пункта Марджаюн на юге Ливана, в результате погиб один человек. На северо-востоке Ливана рядом с сирийской границей атаке подвергся блокпост ливанской армии, один военнослужащий получил ранения.Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли предупредительный огонь по позиции армии Ливана на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе.Спикер ливанского парламента Набих Берри в понедельник призвал комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана. Спикер отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.

https://ria.ru/20241202/livan-1986898904.html

https://ria.ru/20241202/turtsija-1986946328.html

https://ria.ru/20241202/izrail-1986854579.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), хезболла