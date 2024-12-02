Израильская армия заявила об ударах по целям в Ливане
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по террористическим целям в Ливане
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в данный момент наносит удары по "террористическим целям" в Ливане.
"ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в Ливане. Подробности будут позднее", - говорится в сообщении армии.
Ранее в понедельник израильский БПЛА нанес удар в районе населенного пункта Марджаюн на юге Ливана, в результате погиб один человек. На северо-востоке Ливана рядом с сирийской границей атаке подвергся блокпост ливанской армии, один военнослужащий получил ранения.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли предупредительный огонь по позиции армии Ливана на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе.
Спикер ливанского парламента Набих Берри в понедельник призвал комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана. Спикер отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.