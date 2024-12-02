Израиль нанес удары на юге Ливана, пишут СМИ
NNA: ВВС Израиля и артиллерия ударили по двум населенным пунктам на юге Ливана
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 дек - РИА Новости. Израильские беспилотники и авиация нанесли удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, еще одно пограничное ливанское поселение подверглось артиллерийскому обстрелу, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
"Израильская артиллерия открыла огонь по поселению Шебаа на юге Ливана", - пишет агентство.
Уточняется, что удару израильских ВВС подверглось поселение Хардж Сарир в районе Джизин, в поселении Таллуса удары нанес израильский беспилотник, в результате чего погибли два человека.
Ранее в понедельник израильский БПЛА нанес удар в районе населенного пункта Марджаюн на юге Ливана, в результате погиб один человек. На северо-востоке Ливана рядом с сирийской границей атаке подвергся блокпост ливанской армии, один военнослужащий получил ранения.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" открыли предупредительный огонь по позиции армии Ливана на высотах Кфаршуба на ливано-израильской границе.
Спикер ливанского парламента Набих Берри в понедельник призвал комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана. Спикер отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня 27 ноября израильская армия нарушила соглашение 54 раза.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном
1 декабря, 17:32