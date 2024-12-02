https://ria.ru/20241202/izrail-1986854579.html

Израиль заявил, что не нарушает перемирие с Ливаном

Израиль заявил, что не нарушает перемирие с Ливаном - РИА Новости, 02.12.2024

Израиль заявил, что не нарушает перемирие с Ливаном

Израиль не нарушает режим прекращения огня с Ливаном, а лишь реагирует на его нарушения со стороны движения "Хезболла" с целью обеспечить соблюдение достигнутых РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:52

2024-12-02T13:52

2024-12-02T13:52

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израиль

ливан

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биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Израиль не нарушает режим прекращения огня с Ливаном, а лишь реагирует на его нарушения со стороны движения "Хезболла" с целью обеспечить соблюдение достигнутых договоренностей, заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в беседе со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. "Я обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро договоренности о прекращении огня в Ливане. Я подчеркнул, что Израиль не нарушает договоренности о прекращении огня, а, скорее, обеспечивает их соблюдение в ответ на нарушения "Хезболлах". Присутствие боевиков "Хезболлы" к югу от реки Литани является фундаментальным нарушением соглашения, и они должны отойти на север. Израиль привержен успешному выполнению соглашений о прекращении огня и не вернется к реальности 6 октября 2023 года", - написал Саар в социальной сети X. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлы" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. После вступления в силу режима прекращения огня ВВС Израиля неоднократно наносили удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана , как утверждается, в ответ на нарушение условий прекращения огня.

https://ria.ru/20241130/izrail-1986640087.html

https://ria.ru/20241130/izrail-1986616527.html

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в мире, израиль, ливан, франция, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024